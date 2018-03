Neuer Verwaltungsdirektor in der Privatklinik Graz Ragnitz

Graz (OTS) - Der 41-jährige Spitalsmanager Mag. (FH) Johann Hartner ist seit kurzem neuer Verwaltungsdirektor der Privatklinik Graz Ragnitz. In dieser Funktion folgt der gebürtige Grazer Dr. Silvia Stainer, MIM, die die Marketingleitung der PremiQaMed Group in Wien übernommen hat. Hartner war zuvor Geschäftsführer der Privatklinik der Kreuzschwestern in Graz und davor als Prokurist im Management bei der Merkur Versicherung.

Mag. (FH) Johann Hartner, der umfassende Erfahrungen im Gesundheitsbereich hat, vertiefte diese im Bereich Management und Unternehmensführung mit einem berufsbegleitenden Studium an der FH Wien, das er 2002 abschloss. Die Freizeit verbringt der zweifache Vater am liebsten mit seiner Familie, beim Heimwerken oder mit Sport.

"Mit Johann Hartner konnten wir einen hervorragenden Experten gewinnen, der als neuer Verwaltungsdirektor besonders seine regionalen Branchen-Kenntnisse für die Weiterentwicklung des Hauses einsetzen wird", ist Mag. Werner Fischl, Geschäftsführer der PremiQaMed Privatkliniken GmbH überzeugt.

Mag. (FH) Hartner: "Mein Fokus wird auf Maßnahmen zur weiteren Qualitätssteigerung des renommierten Hauses liegen. Zusätzlich werde ich mich auch in der Produktentwicklung engagiert einbringen."

PremiQaMed Privatkliniken GmbH

Innerhalb der PremiQaMed Gruppe wurde im Oktober 2012 die PremiQaMed Privatkliniken GmbH zur Führung der vier Privatkliniken Döbling, Confraternität-Josefstadt, Graz Ragnitz und Wehrle gegründet. Bei der strategischen Entwicklung setzen die beiden Geschäftsführer, Mag. Werner Fischl und Dipl.-Wirtsch.-Ing. Wolfgang Göss, weiterhin auf Top-Qualität in Medizin, Pflege und Service. Mit der Optimierung von Prozessen und Ressourcen stellen sie jetzt die Weichen für eine Zukunft der Häuser im Spitzenfeld der europäischen Privatkliniken-Landschaft.

Privatklinik Graz Ragnitz: Medizinische Behandlung auf höchstem Niveau

Die Privatklinik Graz Ragnitz, ein Betrieb der PremiQaMed Gruppe, versteht sich als kompetenter Partner in Sachen Gesundheit. Dementsprechend umfangreich ist das Leistungsangebot. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Bewegungs- und Stützapparat, Geburtshilfe, Frauenheilkunde, Urologie, Gefäßmedizin, Innere Medizin und Lungenheilkunde. Im angeschlossenen Ärztezentrum sind Kassenpraxen und Wahlarztordinationen vieler renommierter Fachärzte untergebracht. Auch ambulant steht Patienten und Patientinnen ein breites Spektrum diagnostischer Möglichkeiten zur Verfügung: So werden umfangreiche Vorsorgeprogramme angeboten und im Institut für Radiologie alle bildgebenden Verfahren - Röntgen, Ultraschall, CT, MRT - durchgeführt.

PremiQaMed Group

Die PremiQaMed Gruppe wurde 1991 gegründet und ist heute der größte Betreiber privater, nicht gemeinnütziger Krankenanstalten in Österreich. Rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmensverbund tätig. Stabilität und Verlässlichkeit zeichnen das Unternehmen aus, das sich seit vielen Jahren auf Wachstumskurs befindet. PremiQaMed steht für nachhaltig erfolgreiche, innovative und verantwortungsvolle Führung von Gesundheitseinrichtungen mit Fokus auf Top-Qualität und Spitzendienstleistung.

