Weihnachten 2013 mit Weleda: Die neuen Geschenksets

Arlesheim, Schweiz (ots) - Glück lässt sich verschenken, Freude kann man teilen. Wer seinen Lieben die Kostbarkeiten der Natur unter den Tannenbaum legt, macht ihnen ein Geschenk, das alle Sinne anspricht. Die neuen Weleda Weihnachtssets sind solche kleinen Verwöhnpakete mit Wohlfühlwirkung. Natürliche ätherische Öle verbinden sich mit kostbaren Ölen aus Sesam, Macadamianuss und Aprikosenkernen.

Lavendel: Entspannung pur

Lässt den Alltagsstress einfach abperlen: Die Lavendel Entspannungsdusche. Nach einem hektischen Tag wirkt die Lavendeldusche beruhigend und herrlich entspannend. Feines Sesamöl sorgt dafür, dass die Haut nicht austrocknet und macht sie streichelzart. Nach der Dusche ist die Haut aufnahmebereit für das Lavendel Entspannungsöl. Das schnell einziehende Öl macht sie samtweich.

Granatapfel: Regeneriert und verwöhnt

Sandelholz, Davana und Blutorange - eine Komposition, die der Granatapfel Regenerierenden Pflegelotion eine sinnlich-feminine Duftnote verleiht. Der Mix von Bio-Granatapfelsamenöl, Aprikosenkernöl und Sheabutter schützt vor belastenden Umwelteinflüssen und regt die Zellerneuerung an. Als Visitenkarten der Persönlichkeit verlangen auch Hände nach einem Plus an Pflege. Die Granatapfel Regenerations-Handcreme hüllt sie ein in einen zauberhaften Duft.

Sanddorn: Für einen perfekten Start in den Tag

Vitalisiert und erfrischt am Morgen: Die Sanddorn Vitalisierungsdusche. Milde Zuckertenside reinigen die Haut besonders sanft. Gleichzeitig wird sie durch die wertvollen Pflanzenöle vor dem Austrocknen geschützt.

Die Sanddorn Reichhaltige Pflegelotion versorgt die Haut mit Nährstoffen und regt die Aufbaukräfte der Haut an. Vitaminreiches Bio-Sanddornöl, Malvenextrakt und Sheabutter wirken beruhigend auf trockene Haut.

Wildrose: Harmonisierende Duftwelt für Körper & Seele

Echte ätherische Öle, gewonnen aus der berühmten Damaszener Rose, machen die Wilddrosen Verwöhndusche zu einem besonderen Erlebnis. Ihr zarter Duft wirkt ausgleichend.

Die Massage mit dem edlen Kernöl der Rosa Mosqueta - enthalten im Wildrosen Pflegeöl - feinem Mandel- und Jojobaöl wirkt wie eine luxuriöse Wellnessbehandung.

