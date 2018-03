Raiffeisen: 5 Minuten für die Sicherheit Ihres Geldes

Raiffeisen in Wien gibt Sicherheitstipps für Bankomatkarte und Internet

Wien (OTS) - "Achten Sie beim Bankomat oder bei der

Bankomatkassa darauf, dass Ihnen niemand auf die Finger schaut, wenn Sie den Pin Code eintippen!" - so Stadtdirektor Robert Fischer von Raiffeisen in Wien. Sein Tipp: "Stellen Sie sich möglichst nahe an die Tastatur heran. Schirmen Sie mit Ihrer Geldbörse in der anderen Hand die Codeeingabe ab."

Sicherheitstipps auf www.raiffeisenbank.at/sicherheit

Fischer lädt ein: "Investieren Sie fünf Minuten und fragen Sie sich, ob Sie für die Sicherheit Ihres Geldes selbst genug vorgesorgt haben. Raiffeisen in Wien bietet auf der Homepage unter dem Menüpunkt 'Online Angebote- Sicherheit im Internet' kompakte Information zur Sicherheit beim Online Banking an.

Direktlink: www.raiffeisenbank.at/sicherheit "

Auf dieser Sicherheitsserviceseite von Raiffeisen in Wien werden die wesentlichen Fragen beantwortet und Tipps für den Schutz Ihres Geldes gegeben. Unter anderem werden folgende Fragen beantwortet:

Was ist Phishing? - Wie kann ich mich gegen Phishing-Mails schützen? - Was sind Keylogger? Was heißt Spyware? Was ist ein Trojaner?

Der Schutz für Ihren Computer schützt Ihr Geld

Wie schütze ich meinen PC gegen Viren, Trojaner und Co? - Dafür empfiehlt Raiffeisen in Wien folgendes:

Führen Sie keine Programme aus unbekannten Quellen auf Ihrem PC aus (z.B. auf unbekannten Internetseiten, aus E-Mails).

Eine Personal Firewall und aktuelle Antivirenprogramme gehören zur selbstverständlichen Ausstattung jedes PCs mit Internet-Zugang.

Dabei ist zu beachten, dass diese Programme immer auf dem neuesten Stand sein müssen. In der Regel kann man von den Herstellerseiten der Antiviren-Software die aktuellen Updates (Aktualisierungen) automatisiert laden.

Auch das Betriebssystem und die Browsersoftware sollten immer auf dem letzten verfügbaren Versionsstand sein.

PIN und TANs dürfen nicht auf dem Computer abgespeichert werden. Verwenden Sie ein sicheres Autorisierungsverfahren. Neben der smsTAN können Sie bei Raiffeisen auch das besonders sicherere cardTAN Verfahren nutzen.

Geben Sie Ihre Kundendaten nie per E-Mail weiter!

Fischer warnt dringend vor dem sogenannten Phishing: "Ihre Raiffeisenbank fragt KEINESFALLS Kunden- und Logindaten wie PIN, TAN, Kontonummern etc. PER E-MAIL oder telefonisch ab. Die Aufforderung zur Eingabe von PIN und TAN erfolgt ausschließlich auf durch Zertifikate gesicherten Webseiten. Haben Sie Zweifel oder Fragen, kontaktieren Sie bitte telefonisch Ihren Kundenbetreuer."

Und Stadtdirektor Fischer bekräftigt: "Ihre Daten sind bei Raiffeisen in guten Händen. Durch umfangreiche Sicherheitseinrichtungen ist ein unberechtigter Zugriff auf persönliche Daten von Kunden praktisch unmöglich!" www.raiffeisenbank.at/sicherheit

