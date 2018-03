FPÖ-Themessl kritisiert miserable Arbeitsmarktpolitik

Bundesregierung lässt Arbeitslose im Regen stehen!

Wien (OTS) - Seit Monaten steigt die Arbeitslosigkeit massiv an und die Bundesregierung unternimmt nichts dagegen, so der freiheitliche Wirtschaftssprecher Bernhard Themessl zu den aktuellen Arbeitsmarktdaten. Mehr als 360.000 Menschen haben keine Beschäftigung und die Bundesregierung redet immer nur davon, dass Österreich im Europavergleich Spitze ist. Faktum ist allerdings, dass Länder wie Schweiz, Lichtenstein, Norwegen und andere deutlich bessere Arbeitsmarktdaten vorweisen können. Abgesehen davon sind diese Arbeitslosenzahlen getürkt. Nicht mit eingerechnet sind nämlich die sogenannten "langzeitbeschäftigungslosen Personen". Das ist jene Gruppe von Menschen, die über ein Jahr arbeitslos sind. Hinzu kommt noch, dass die Bundesregierung viele Jugendliche in wenig zielführenden Ausbildungsstätten unterbringt und in Österreich das Pensionsantrittsalter unter 60 Jahren liegt und das bei deutlich steigender Lebenserwartung, so Themessl. Diese statistische Behübschung von Arbeitsmarktdaten ist ein Affront gegenüber jedem Beschäftigungslosen, ärgert sich Themessl.

Für den FPÖ-Wirtschaftssprecher ist ein entscheidender Ansatzpunkt zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit die Ankurbelung der Konjunktur durch die Steigerung des Inlandskonsums. Die internationale Konjunkturerholung ist da und trotzdem steigt die Arbeitslosigkeit weiter. Entscheidende Arbeitsmarktreformen müssen endlich umgesetzt werden, damit weniger Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen sind, so Themessl abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at