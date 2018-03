Tierfreundlich Martini feiern

Verein "Tierschutz macht Schule": Tipps vom Einkaufen bis zum Vorlesen

Wien (OTS) - Am 11. November, dem Tag des heiligen Martin, stehen laut Tradition die Gänse am Speiseplan. Der Verein "Tierschutz macht Schule" gibt auf seiner Website Empfehlungen, wie beim Feiern die Tiere nicht zu kurz kommen. Mag. Marie-Helene Scheib: "Werden bei einem Fest Fleischspeisen verzehrt, so sollten sie aus guter Tierhaltung stammen. Ist der Tierschutzgedanke dabei, schmeckt es viel besser."

DI Reinhard Geßl, Konsum-Experte vom Verein "Tierschutz macht Schule" und beim Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL Österreich) für Nutztierfragen zuständig, rät: "Gute Einkaufsquellen sind z. B. Gänsebauern Ihres Vertrauens, das Bio-Hauszustellservice, aber auch die Biomarken der Supermärkte. Bitte bedenken Sie, dass Sie Biogänse in der Regel vorab bestellen müssen."

Für den geplanten Gasthausbesuch empfiehlt DI Geßl: "Wenn auf der Speisekarte das Gansl explizit als Bio-Freiland-Gans oder als Weidegans angeboten wird, ist das eine gute Wahl. Erkundigen Sie sich nach der Herkunft des Fleisches. So zeigen Sie dem Wirt/der Wirtin, dass Ihnen Lebensmittel aus guter Tierhaltung ein Anliegen sind."

Auch ungewöhnliche Martini-Ideen sind auf der Website von "Tierschutz macht Schule" zu finden: Zum Beispiel ein Kochrezept für ein Gansl aus Seitan, das vom veganen Gasthaus Schillinger in Großmugl/Niederösterreich zur Verfügung gestellt wurde. Oder einfach der Vorschlag, den Tag mal "gans anders" zu verbringen, zum Beispiel mit den Kindern die Geschichte von Nils Holgersson lesen oder Wildgänse in freier Natur beobachten.

Weitere Tipps: www.tierschutzmachtschule.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Marie-Helene Scheib

Tel: 0664/4497824

m.scheib @ tierschutzmachtschule.at