Neue Verkehrsfläche in Simmering nach Schütte-Lihotzky benannt

Wien (OTS) - Im vergangenen Wiener Kulturausschuss wurde die Benennung des "Schütte-Lihotzky-Weges" beschlossen; die Verkehrsfläche liegt in Simmering, nördlich der Lorenz-Reiter-Straße zwischen Medwedweg und Hallergasse.

"Die Geschichte einer Stadt spiegelt sich in hohem Maße in ihren Straßennamen wider. Sie sind neben geografischen, auch historische Orientierungspunkte. Daher legt die Stadt besonderes Augenmerk darauf, bei der Benennung von Verkehrsflächen berühmte und erfolgreiche Frauen zu berücksichtigen", so Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny.

Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000) war die erste Frau, die in Österreich ein Architekturstudium an der - wie sie damals hieß -k.u.k. Kunstgewerbeschule (heute Universität für angewandte Kunst Wien) abgeschlossen hat. Adolf Loos war einer ihrer Mentoren, mit dem sie Wohnhäuser für Invaliden und Veteranen des Ersten Weltkrieges plante. Die Ausarbeitung der "Frankfurter Küche" in den 1920er Jahren, die heute als Prototyp der modernen Einbauküche gilt, macht sie zu einer Pionierin auf ihrem Gebiet.

Auch für die Wiener Werkbundsiedlung (1930-1932) entwarf sie zwei Reihenhäuser (Woinovichgasse 2 und 4). Unter den 32 Architekten der Siedlung war Schütte-Lihotzky die einzige Frau.

