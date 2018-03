FPÖ-Mölzer: EU hat Türkeiverhandlungen abzubrechen und nicht auszuweiten

Türkei entfernt sich immer weiter von Europa - Fortführung der Beitrittsverhandlungen mit Ankara sind reine Zeitverschwendung

Wien (OTS) - Die heutige Eröffnung des Verhandlungskapitels Regionalpolitik bei den EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei könne man nur als schweren Fehler bezeichnen, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Was will die EU damit bezwecken? Soll etwa der türkische Premier Erdogan dafür belohnt werden, dass er im Juni die Demonstrationen im Istanbuler Gezi-Park von der Polizei niederknüppeln ließ", kritisierte Mölzer.

Zudem wies der freiheitliche EU-Mandatar darauf hin, dass eine Fortführung der Beitrittsgespräche mit Ankara eine reine Zeitverschwendung sei. "Wie die fortschreitende Islamisierung zeigt, entfernt sich die Türkei geistig-kulturell immer weiter von Europa. Menschenrechte bestehen oftmals nur auf dem Papier, und ethnische und religiöse Minderheiten wie Kurden und Christen werden im Alltag weiterhin diskriminiert", erklärte Mölzer.

Daher sei es Irrtum zu glauben, die Türkei könne durch Verhandlungen an Europa herangeführt werden, so der freiheitliche Europaabgeordnete. "Wie die bisherigen Beitrittsverhandlungen gezeigt haben, nehmen die Türken keine Rücksicht auf die EU, machen, was sie wollen, und tanzen den Europäern auf der Nase herum. Daher kann es seitens der Europäischen Union nur eine Konsequenz geben, nämlich den sofortigen Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit Ankara", schloss Mölzer.

