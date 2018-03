Jetzt neu: So kann man Vortragende/-r beim E-Day:14 am 6. März 2014 in der WKÖ werden

Premiere für den Call for Speakers zum E-Day:14 - WKÖ-Generalsekretär-Stv. Höllinger lädt ein: "Anmeldung als Sprecher/-in ab sofort auf www.eday.at möglich"

Wien (OTS/PWK763) - Die Planung für den alljährlichen E-Day, die größte und bekannteste E-Business Veranstaltung der Wirtschaftskammer Österreich, ist bereits in vollem Gange. Am 6. März 2014 wird der E-Day:14 im Haus der österreichischen Wirtschaft in Wien unter dem Motto "Grenzenloses Unternehmen" Programme zu den fünf verschiedenen Themenschwerpunkten bieten: E-Business Innovation, E-Learning & Arbeit, E-Trends & Politik, E-Technologie sowie E-Praxis & Recht. "Dafür werden nun erstmals über einen öffentlichen Call for Speakers versierte und mitreißende Expertinnen und Experten zu den genannten Themenbereichen gesucht", so Herwig Höllinger, stellvertretender Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Interessierte können sich ab sofort bis 25. November 2013 auf www.eday.at als Sprecher/-in am E-Day:14 bewerben. Zusätzlich können aufmerksame E-Day Fans dort auch andere Personen, die sie sich als Vortragende wünschen, vorschlagen. Sämtliche Details zur Bewerbung als Sprecher/-in oder zur Empfehlung anderer Personen sowie die entsprechenden Formulare sind online auf www.eday.at zu finden.

Die E-Day:14 Referentinnen und Referenten werden vom E-Day Organisations-Team ausschließlich nach inhaltlichen Aspekten ausgewählt: Der Vortrag soll zum geplanten Programm passen, ein aktuelles Thema aufgreifen oder Best practise-Lösungen präsentieren sowie die E-Day Zielgruppe der KMU aus ganz Österreich ansprechen. Potenzielle E-Day:14 Referentinnen und Referenten sollen zudem gerne vor vielen Menschen sprechen, dabei die Diskussion nicht scheuen und mit ihrer Expertise auch gerne im Web präsent sein möchten. Ein erster Überblick über die geplanten Themen, auf die sich die Vorträge beziehen sollen, findet sich in der Programmübersicht ebenfalls auf www.eday.at.

Alle Sprecherinnen und Sprecher, die in die Auswahl für das E-Day:14 Programm kommen, werden im Laufe des Dezember verständigt. Ende Jänner 2014 findet dann in Wien ein Vorbereitungstag statt, bei dem gemeinsam mit den Moderatoren das Programm finalisiert, an den Vorträgen gefeilt und ein Vorstellungsvideo für die E-Day Website gedreht wird. Als Dankeschön winkt jenen Bewerbungen und Empfehlungen, die es in das E-Day:14 Programm schaffen, ein Original E-Day VIP-Paket.

Unternehmen, die jetzt E-Day:14-Partner werden, profitieren vom Frühbucher-Bonus

Ab sofort sind auch die E-Day:14 Aussteller- und Partnerpakete buchbar. Interessierte Unternehmen, die sich jetzt rasch entscheiden, können sich bis zum 25.11.2013 den Frühbucher-Bonus sichern. Als besonderes Zusatz-Angebot gibt es auch am E-Day:14 die Möglichkeit, für einen bestimmten Programmpunkt die Themen-Patenschaft zu übernehmen. Informationen zu den Partner-Paketen sowie zu den attraktiven Zusatz-Packages finden sich ebenfalls auf www.eday.at.

Der E-Day:14 (www.eday.at ) ist die größte und bekannteste E-Business Veranstaltung der Wirtschaftskammer Österreich mit rund 3.000 BesucherInnen vor Ort und über 35.000 Zugriffen über Livestream. Der E-Day:14 findet am Donnerstag, 6. März 2013, bei freiem Eintritt ganztags in der WKÖ in Wien statt. Einen Vorgeschmack auf das E-Day:14 Programm sowie laufend aktualisierte News gibt es ebenfalls auf www.eday.at. (JR)

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Gerhard Laga

E-Center

Tel.: 05 90 900 4203

E-Mail: gerhard.laga @ wko.at