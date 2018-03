hagebau auf Wachstumskurs: Positive Entwicklung im dritten Quartal / Umsatzplus per Ende September von 0,4 Prozent

Soltau (ots) - Dank eines sehr guten dritten Quartals ist die hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG wieder auf Wachstumskurs. Der zentralfakturierte Umsatz der Soltauer Kooperation aus Fachhändlern und hagebaumarkt Betreibern erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2013 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozent auf 4,36 Milliarden Euro. Die witterungsbedingten Rückgänge im ersten Quartal konnten somit mehr als kompensiert werden. Den größten Anteil am Warengeschäft hatten mit 87 Prozent die deutschen Gesellschafter, während die Kommanditisten in Österreich, der Schweiz und Luxemburg 13 Prozent zu dem Erfolg beitrugen.

"Wir liegen voll im Plan und gehen davon aus, dass wir das Rekordjahr 2012 erneut toppen können", zeigte sich Heribert Gondert, Geschäftsführer und Sprecher der hagebau, sehr zufrieden. Im Kerngeschäft Baustoff-, Holz und Fliesenfachhandel verbesserte sich der zentralfakturierte Umsatz um 0,3 Prozent auf 2,92 Milliarden Euro, wobei sich die Erlöse in Deutschland überdurchschnittlich entwickelten (+ 2,1 Prozent).

Erfolgreich präsentiert sich auch der hagebau Einzelhandel: Der zentralfakturierte Umsatz im Bereich Do-it-yourself (DIY) und Garten erhöhte sich per Ende September um 1,5 Prozent, die deutschen Gesellschafter steigerten ihren Einkauf über die Soltauer Zentrale sogar um 6,3 Prozent.

Von den 502 DIY- und Gartenmärkten der hagebau nutzten in den ersten neun Monaten dieses Jahres 336 (Vorjahr: 335) Standorte das Franchisesystem hagebaumarkt. Die 292 deutschen hagebaumärkte erzielten einen Nettoverkaufsumsatz von 1,11 Milliarden Euro und konnten damit erneut das Rekordniveau des Vorjahres erreichen. Die 44 Standorte in Österreich verzeichneten mit 140,7 Millionen Euro sogar ein Plus von 3,3 Prozent.

Per 30. September 2013 gehörten der hagebau insgesamt 358 (Vorjahr: + 52) Gesellschafter mit 1.582 (+ 142) Betriebsstätten an, davon 1.302 in Deutschland, 159 in Österreich, 108 in der Schweiz, 12 in Luxemburg und eine in Frankreich. Die Außenumsätze der einzelnen hagebau Gesellschafter sind unabhängig von denen der Soltauer Zentrale zu betrachten und fallen je nach Unternehmensgröße, Region und Sortiment sehr unterschiedlich aus.

