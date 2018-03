ASFINAG: Lkw / Bus - Kontrolle mit zufriedenstellendem Ergebnis: 80 Prozent von rd. 400 überprüften Lkw sind winterfest

Polizei überprüfte Lkw und Busse über 3,5 Tonnen bei Schwerpunktkontrolle auf der A 21

Wien (OTS) - So kann der Winter kommen! Das Ergebnis der gestrigen Lkw-Schwerpunktkontrolle zeigt: 80 Prozent der rd. 400 überprüften Lkw und Busse sind gesetzeskonform für den Winter ausgerüstet. Winterreifen hatten ganze 100 Prozent montiert. Die Schneeketten fehlten allerdings heuer auffallend oft. Einen ganzen Tag kontrollierte die Polizei auf der A 21 Wiener Außenring Autobahn, ob Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht, die verpflichtenden Winterreifen auf mindestens einer Antriebsachse haben und ob die passenden Schneeketten mitgeführt werden. Das Ergebnis stimmt grundsätzlich positiv: "Die sehr hohe Quote an gut ausgestatteten Lkws zeigt uns sehr deutlich, dass die intensiven Informationskampagnen der ASFINAG und die regelmäßigen Kontrollen der Exekutive sehr viel bewirkt haben. Im Winterdienst muss der Kunde unser Partner sein", zeigt sich Heimo Maier-Farkas Abteilungsleiter der ASFINAG Service GmbH mit dem Kontrollergebnis zufrieden. Die A 21 vor den Toren Wiens, zählt mit ihrer Steigung von 5,2 Prozent zu den Gebirgsautobahnen Österreichs. Auch Chefinspektor Norbert Nirschl, Dienststellenleiter der Autobahnpolizeistation Alland ist mit den grundsätzlich verantwortungsvollen Lkw-Lenkern zufrieden: "Das Bewusstsein für mehr Sicherheit wächst. Nur so kann das Gefahrenpotenzial das vor allem im Winter von schlecht ausgerüsteten Lkws ausgeht, verringert werden. Wir appellieren allerdings nochmals, unbedingt auch die passenden Schneeketten mitzuführen. 56 Anzeigen weil diese gefehlt haben sind eindeutig zu viele". Maier-Farkas betont: "Wichtig ist in jedem Fall: Jeder Lkw muss zeitgerecht winterfit sein, nur so kommen wir gemeinsam sicher durch den Winter".

Insgesamt wurden gestern Montag, 4. November, rund 400 Lkw überprüft. Ausgeleitet wurde direkt von der A 21 auf den ASFINAG Rastplatz Hinterbrühl. 26 Mitarbeiter der Polizei Niederösterreich und zehn ASFINAG Mitarbeiter waren ab neun Uhr früh damit beschäftigt, Lkw und Busse über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht auf den Rastplatz zu lotsen und zu überprüfen.

Gesetzliche Bestimmungen bei winterlichen Fahrverhältnissen

Für Lkw über 3,5 Tonnen höchstzulässiges Gesamtgewicht gilt die Winterreifenpflicht für die Räder von zumindest einer Antriebsachse von 1. November bis 15. April. Für Busse gilt das gleiche, jedoch nur bis 15 März. Beide Fahrzeuge müssen in dieser Zeit zusätzlich passende Schneeketten mitführen. Winterreifen gelten dann als Winterreifen, wenn Sie folgende Aufschriften tragen "M+S", "M.S." oder "M&S". Die Reifen müssen eine Mindestprofiltiefe von sechs Millimeter diagonal und fünf Millimeter radial aufweisen. Spikes sind für Fahrzeuge über 3,5 t gänzlich verboten.

Die A 21 Wiener Außenring Autobahn

Die im Jahr 1982 fertig ausgebaute A 21 weist in 90 Prozent der Gesamtstrecke jeweils zwei Fahrspuren auf. Mit den Steigungsstrecken von 5,2 Prozent zählt sie zu Österreichs Gebirgsautobahnen. Die 38 Kilometer lange Außenring Autobahn hat insgesamt vier herausfordernde Steigungsstrecken - Gießhübl, Heiligenkreuz, Alland, Hochstraß. 30 ASFINAG Mitarbeiter mit 12 eigenen Winterdienstfahrzeugen und fünf externen Frächtern stehen im Winter vom 1. November bis 31. März rund um die Uhr im Einsatz.

