Aufruf zur Teilnahme am 11. internationalen Aktionstag am 11.2.2014: Safer Internet Day 2014 - Österreich macht mit!

Wien (OTS) - Am 11. Februar 2014 findet der internationale Safer Internet Day bereits zum elften Mal statt. Dabei dreht sich alles um den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Die EU-Initiative Saferinternet.at ruft gemeinsam mit Unterrichts-und Jugendministerium dazu auf, sich aktiv mit eigenen Projekten am Safer Internet Day 2014 zu beteiligen.

Das Internet ist für uns heute wichtiger als jemals zuvor. Es bietet uns eine Fülle an Möglichkeiten und Chancen und ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Gerade jungen Menschen sind die Konsequenzen ihres Handelns im Netz oft nicht bewusst. Es ist daher besonders wichtig, dass Kinder und Jugendliche sich ihrer Rechte und Verantwortung im Umgang mit dem Internet bewusst werden und entsprechend kompetent mit Risiken umzugehen lernen. Der Safer Internet Day bietet eine Bühne für Aktivitäten und Projekte rund um die Themen Internetsicherheit und Medienkompetenz und rückt die Initiativen aller Teilnehmer in das Rampenlicht.

Weltweit nehmen bereits mehr als 100 Länder den Safer Internet Day am 11. Februar 2014 zum Anlass, um auf das Thema Internetsicherheit für Kinder und Jugendliche aufmerksam zu machen. Der Tag steht heuer unter dem internationalen Motto "Gemeinsam für ein besseres Internet". Egal ob Kinder, Jugendliche, Eltern, Schulen, Unternehmen oder Politik: Jeder kann einen Beitrag für ein "besseres Internet" leisten - sei es etwa durch respektvollen Umgang miteinander, Förderung von Medienkompetenz, Bereitstellung hochwertiger Angebote für Kinder, Entwicklung sicherer Produkte oder Schaffung adäquater rechtlicher Rahmenbedingungen.

Vielfältige Teilnahmemöglichkeiten: online, offline, interaktiv Alle Institutionen, Bildungseinrichtungen, Jugendorganisationen, Medien und Unternehmen sind aufgerufen, sich aktiv am Safer Internet Day 2014 zu beteiligen und eigene Aktivitäten rund um das Thema Internetsicherheit durchzuführen und zu präsentieren. Alle auf www.saferinternetday.at bekannt gegebenen Projekte werden auch auf der Plattform veröffentlicht und den Medien vorgestellt.

Die Teilnahmemöglichkeiten sind vielfältig: Vom Banner auf der Website oder einem Beitrag im Newsletter bis hin zu Workshops, Veranstaltungen und Wettbewerben sind dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt. Der Safer Internet Day 2014 bietet den idealen Rahmen, um eigene Projekte und Initiativen zur Förderung der sicheren Internetnutzung zu starten oder vorzustellen.

Bernhard Jungwirth, Projektleiter Saferinternet.at: "Wir wollen den Safer Internet Day auch heuer wieder zum größten Aktionstag für Medienkompetenz im Internet machen - dabei freuen wir uns über jede gute Projektidee. Zugleich wollen wir das Engagement der Schulen, Institutionen, Unternehmen und Medien unterstützen um deren Ideen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen."

Saferinternet.at-Hauptsponsor A1 unterstützt auch 2014 wieder den Safer Internet Day und bietet am "A1 Internet für Alle" Campus im zweiten Wiener Gemeindebezirk Workshops für Schulklassen rund um das Thema sichere Internetnutzung an. Unter dem Motto "Get styled -what's real?" oder "The Social Me" beschäftigen sich Jugendliche mit ihrer Selbstdarstellung im Internet, analysieren digitale Fußabdrücke und lernen alles Wissenswerte über Urheber- und Bildrechte. Außerdem können Kids im Alter von 7-14 Jahren beim offenen Betrieb am Nachmittag einen Sicherheitscheck machen oder sich ihren persönlichen Internet-Surfschein mit nach Hause nehmen. Weitere Informationen zur Initiative unter: www.a1internetfüralle.at.

Für alle Schulen: Februar 2014 ist Safer Internet-Aktions-Monat Auch diesmal soll allen Schulen Österreichs die Beteiligung am Safer Internet Day 2014 ermöglicht werden: In Kooperation mit dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur wird der gesamte Februar 2014 zum Aktions-Monat ausgerufen. Alle Schulen Österreichs sind eingeladen, sich im Aktions-Monat mit dem Thema "Safer Internet" auseinanderzusetzen und eigene Projekte durchzuführen sowie vorzustellen.

Alle bis 31.1.2014 unter www.saferinternetday.at angemeldeten Schulen erhalten kostenlos ein umfassendes Informationspaket mit Aktivitätsvorschlägen, Unterrichtsmaterialien, Präsentationsvorlagen, E-Learning-Kursen etc. Unter allen teilnehmenden Schulen, die bis 9. März 2014 ihren Erfahrungsbericht an office @ saferinternet.at senden, werden fünf Full-HD Pocket Camcorder verlost.

Unterschiedlichste Ideen und Denkanstöße für eigene Schul-Projekte bieten die umfangreichen Beispiel-Sammlungen aus vergangenen Safer Internet-Aktions-Monaten. Darin finden sich ausgewählte Aktivitäten, Erfahrungsberichte und Tipps aus den Vorjahren. Diese Beispielsammlungen können unter www.saferinternet.at/saferinternetday/fuer-schulen-aktions-monat kostenlos heruntergeladen werden.

Darüber hinaus bietet das Saferinternet.at-Veranstaltungsservice (www.saferinternet.at/veranstaltungsservice) das ganze Jahr über Workshops und Vorträge für Schüler, Lehrende und Eltern an. Diese liefern eine Fülle an Anregungen für die Begleitung, Betreuung und Durchführung von Schulprojekten im Safer Internet-Aktions-Monat.

Anmeldung ab sofort unter www.saferinternet.at

Die Anmeldeformulare für Schulen und alle anderen Institutionen sowie weitere Informationen, Logo, Banner etc. sind unter www.saferinternetday.at abrufbar. Aktivitäten und Initiativen werden zusätzlich auf der Saferinternet.at-Facebook-Seite unter www.facebook.com/saferinternetat angekündigt.

Auf internationaler Ebene wird der Safer Internet Day von dem europäischen Netzwerk INSAFE (www.saferinternet.org) organisiert. In Österreich werden alle Aktionen und Veranstaltungen dazu von Saferinternet.at, dem österreichischen Partner des "Safer Internet Programme" der Europäischen Union, initiiert und koordiniert.

Über Saferinternet.at

Saferinternet.at unterstützt Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende bei der sicheren Nutzung des Internet und liefert hilfreiche Tipps und Hilfestellungen zu Themen wie Soziale Netzwerke, Datenschutz, Jugendschutz, Computerspiele, Online-Shopping, Virenschutz, Medienerziehung etc. Die Initiative wird vom ACR-Mitglied Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) in Kooperation mit dem Verband der Internet Service Providers Austria (ISPA) koordiniert und in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand, NGO und der Wirtschaft umgesetzt. Die Finanzierung erfolgt durch das "Safer Internet Programme" der Europäischen Union, das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend sowie A1. Detaillierte Informationen zu allen Aktivitäten von Saferinternet.at gibt es unter www.saferinternet.at. Für Fragen und Anregungen zu Saferinternet.at können sich Interessierte per E-Mail an office @ saferinternet.at wenden.

