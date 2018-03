Gemüsegärtner trotzen Wetterkapriolen: Erfahrung und Innovationskraft zahlen sich für LGV-Gärtner aus

Wetterextreme mit Erfahrung und Engagement gemeistert

2013 bringt neuerlich Umsatzplus in der Premiumlinie

Neue Standbeine: Wintergemüse und Convenience

LGV-Frischgemüse, Österreichs größter Frischgemüse-produzent, beendet eine turbulente Saison 2013. Das extreme Wetter, das sich über alle Jahreszeiten zog, erschwerte den Gemüseanbau und eine konstante Ernte. Die große Erfahrung der LGV-Gärtner und neue Produktschienen gewährleisteten dennoch, dass die heimische Bevölkerung über die gesamte Saison lückenlos mit österreichischem Frischgemüse versorgt werden konnte.

Der Premiumgemüsebereich hat sich - wie bereits in den vergangenen Jahren - auch 2013 äußerst positiv entwickelt. Zudem erweiterte LGV-Frischgemüse sein Sortiment um hochwertige Convenience-Salate und wird heuer erstmals die Saison mit Wintergemüsesorten über zwölf Monate ziehen. Von Jänner bis Oktober 2013 erwirtschaftete die Genossenschaft mit 38.000 Tonnen verkauftem Gemüse einen Gesamtumsatz von 60,5 Mio. Euro und damit ein Plus von 7,7 Prozent zum Vorjahr. Bis Jahresende wird der Umsatz auf rund 67 Mio. Euro steigen.

Jahr der Wetter-Extreme

Der naturnahe Anbau hängt in umfassender Weise vom Wetter, vor allem den Lichtverhältnissen, ab. "2013 war ein Jahr der Extreme für den Gemüseanbau, Jänner bis März waren die lichtärmsten Monate seit Erhebung der Daten", eröffnet KD Ing. Robert Fitzthum, Aufsichtsratsvorsitzender der LGV-Frischgemüse, die Bilanz über das Jahr 2013. Im Juli und August kämpften die Gärtner mit der Hitze und vor allem den hohen Nachttemperaturen um 28 Grad Celsius, die den Pflanzen die notwendige Ruhepause nahmen. "Sogar den Hummeln waren die Sommermonate zu heiß, sie bestäubten deutlich weniger als bei normalen Temperaturen", ergänzt Mag. Gerald König, Vorstand der LGV-Frischgemüse.

Versorgung der Bevölkerung mit heimischem Gemüse

Dennoch konnte die Produktionsmenge des Vorjahres gehalten werden. "Es ist der Erfahrung, dem Einfühlungsvermögen und dem großen Einsatz der LGV-Gärtner zu verdanken, dass sie sogar in extrem schwierigen Zeiten die Versorgung der Österreicherinnen und Österreicher mit heimischem Frischgemüse sicherstellen und nicht auf Importe zurückgegriffen werden muss. Die Konsumenten suchen aktiv nach den Qualitätsfrischeprodukten aus der Region und verlangen explizit nach LGV-Gemüse", so Fitzthum. Die Produktion im geschützten Anbau wirkt unterstützend und stabilisierend auf den Ertrag der Gemüsepflanzen. Gleichzeitig wird das Gemüse vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt.

Trend zu Premiumgemüse setzt sich fort

Die Gesamtbilanz der LGV-Frischgemüse für 2013 fällt positiv aus. "Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen des heurigen Jahres, vor allem in Anbetracht der widrigen äußeren Umstände. Wir konnten alle gesteckten Ziele erreichen", resümiert König.

Erfolgstreiber waren vor allem die 16 Produkte der LGV-Premiumlinie. Insgesamt tragen diese mit 22 Prozent bereits einen Anteil von fast einem Viertel zum LGV-Umsatz bei. "Die LGV-Gärtner spezialisieren sich immer stärker auf einzigartige Premiumgemüse, dadurch verschieben sich unsere Mengen- und Umsatzschwerpunkte", erklärt König. Besonders erfolgreich waren in der Saison 2013 der Paradeiser-Raritätenmix sowie die Melanzani in allen Farben. Auch Fenchel war neu im Sortiment. "Wir steigerten unseren Umsatz mit Melanzani heuer um 80 Prozent verglichen mit 2012. Hier ist ein richtiger Gemüsetrend gelungen", analysiert König.

Neue Schwerpunkte : Wintergemüse und Convenience Produkte

2013 wird auch das erste Jahr sein, in dem LGV-Frischgemüse die bislang stillen Monate im Winter für den Gemüseanbau nützen wird. "Wir wollen der Saisonalität noch mehr Raum geben und uns noch intensiver darauf konzentrieren, genau jene Gemüsesorten anzubauen, für die es momentan das ideale Klima gibt", erklärt König. Wintergemüse wie Vogerlsalat, Radieschen oder Kohlrabi gedeihen hervorragend bei kalten Temperaturen, solange es nicht friert. Der geschützte Anbau ermöglicht dies ohne oder mit minimaler Beheizung. "So können die Konsumenten auch im Winter zu heimischem Gemüse greifen."

Im Juli 2013 eröffnete LGV-Frischgemüse in Kooperation mit der Erzeugerorganisation Marchfeld in Raasdorf eine neue Halle mit angehängtem Labor, in der sich 30 Mitarbeiter um die Vorbereitung und Verpackung von Convenience-Salaten kümmern. "Es war natürlich ein Großprojekt für unsere Genossenschaft, die Kunden haben unser neues Angebot aber ausgesprochen gut angenommen", so König. Schon in den vergangenen vier Monaten verkaufte LGV-Frischgemüse rund 450.000 Packungen der neuen Convenience-Salate. Erfolgsprodukt ist der frische Vogerlsalat, der direkt aus der Erde genommen und sofort verpackt wird.

Über die LGV-Frischgemüse:

Die LGV-Frischgemüse ist Österreichs größter Frischgemüseproduzent. Das genossenschaftlich organisierte Unternehmen wurde bereits im Jahr 1946 gegründet und vereint 110 Gärtnerfamilien aus Wien und Niederösterreich.

Die LGV-Gemüsegärtner bieten während der heimischen Saison von Februar bis November viele verschiedene frische Gemüsesorten an, angefangen von Klassikern wie Tomaten, Paprika und Gurken bis hin zu Spezialitäten wie Melanzani, Brokkoli oder Vogerlsalat. Die meisten Gärtnerfamilien bewirtschaften ihre Betriebe schon in der 4. oder 5. Generation am selben Standort.

