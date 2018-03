eBay.at-Weihnachtsstudie 2013: Ausgaben für Weihnachten steigen, bereits 2/3 der Österreicher kaufen Weihnachtsgeschenke online

Das durchschnittliche Christkind kauft heuer sechs Geschenke á 50 Euro

Mehr Geld für Geschenke, weniger für andere weihnachtliche Besorgungen

Bundesländer-Ranking: Burgenland überraschend Spitzenreiter bei Weihnachtsausgaben, Vorarlberg Schlusslicht

Internet für immer mehr Österreicher erste Anlaufstelle für Weihnachtsgeschenke, in Tirol kaufen sogar 78 Prozent Geschenke online

Weihnachts-Shopping bei eBay - stressfrei dank riesiger Auswahl rund um die Uhr und Geschenke-Lieferung

Rasante Entwicklung im Online-Handel - immer mehr Weihnachtsgeschenke kommen aus dem Internet: Kaufte 2011 erst jedes zweite österreichische Christkind (54 Prozent) online, besorgen 2013 schon zwei Drittel (67 Prozent) der Österreicher, die ihre Liebsten beschenken, ihre Präsente im Netz, z. B. beim Online-Marktplatz eBay.at. Das zeigt die aktuelle eBay.at-Weihnachtsstudie (durchgeführt von meinungsraum.at unter 1.000 Österreichern).

Dazu Jürgen H. Gangoly, Sprecher von eBay in Österreich: "Immer mehr Menschen nutzen die Vorteile von Online-Shopping wie Zeitersparnis, Unabhängigkeit von Geschäftsöffnungszeiten und die fast unendliche Auswahl. Mit eBay kann die Weihnachtszeit stressfrei verlaufen: Geschenke, Deko-Artikel und auch das festliche Outfit werden direkt nach Haue geliefert."

Weiters zeigt die Studie, dass die Österreicher heuer mehr Geld für Geschenke ausgeben wollen als im Vorjahr: Im Schnitt kauft jeder Österreicher heuer voraussichtlich rund sechs Geschenke um insgesamt 303,30 Euro.

Großzügiger bei Geschenken, Einsparungen bei weihnachtlichen Zusatzkosten

Die Österreicher geben sich zu Weihnachten 2013 spendabler als noch 2012: Für Weihnachtsgeschenke plus Nebenkosten wollen sie heuer im Durchschnitt 421,44 Euro ausgeben (2012: 397,27 Euro).

Dabei lässt sich aber eine Umverteilung der Ausgaben beobachten. Bei den Geschenken greift man heuer tiefer in die Tasche als noch im Vorjahr: Im Schnitt wollen Herr und Frau Österreicher allein für die Geschenke 303,30 Euro ausgeben - im Vorjahr lag dieser Wert um mehr als vierzig Euro darunter (259,94 Euro). Damit nehmen die Ausgaben für die Weihnachtsgeschenke um 16,68 Prozent zu. Diese Mehrkosten werden zum Teil an anderer Stelle eingespart: Wurden im Vorjahr die weihnachtlichen Zusatzkosten - von Dekoration über Karten und Essen -mit 137,33 Euro pro Person beziffert, liegen diese heuer mit 118,14 Euro deutlich niedriger.

Männer und ältere Befragte schenken heuer weniger, aber teurer

Die Österreicher kaufen heuer im Schnitt rund sechs Geschenke. Dabei sind eindeutig die Damen mit durchschnittlich sieben Präsenten die fleißigeren "Christkindl" (Männer: fünf Geschenke). Obwohl Männer weniger Geschenke machen, geben sie mehr Geld dafür aus, nämlich insgesamt 308,20 Euro - das sind 61,64 Euro pro Geschenk. Das weibliche Börserl wird durch die Weihnachtsgeschenke 2013 um 298,74 Euro leichter - sie lässt sich also jedes Geschenk durchschnittlich 42,68 Euro kosten. Spannend: Die österreichischen Herren geben auch für das festliche Drumherum wie Essen, Dekoration etc. mehr aus als die Damen - und zwar 124,96 Euro (Frauen: 112,34 Euro).

Wenig überraschend ist, dass ältere Befragte mehr Geld für Geschenke ausgeben - allerdings besorgen diese auch weniger Geschenke als die jüngeren Semester. Die 14- bis 29-Jährigen verpacken im Schnitt zwischen sechs und sieben Überraschungen im Gesamtwert von 204,07 Euro, die ab 50-Jährigen kaufen heuer fünf bis sechs Packerl für insgesamt 374,89 Euro.

Bundesländer-Ranking: Burgenland Spitzenreiter bei Weihnachtsausgaben

Die Burgenländer lassen sich Weihnachten einiges kosten -überraschenderweise um einiges mehr, als alle anderen Österreicher:

Insgesamt planen sie für Weihnachten heuer - für Geschenke und sonstigen Ausgaben - 579,62 Euro ein. Weit abgeschlagen an zweiter Stelle sind die Niederösterreicher (483,19 Euro), die Kärntner erringen mit Gesamtausgaben von 463,97 Euro den letzten Stockerlplatz. Auf Platz vier bis acht folgen Salzburg (461,35 Euro), Wien (429,06 Euro), Oberösterreich (379,91 Euro), Steiermark (375,04 Euro) und Tirol (360,79 Euro). Die Vorarlberger, die sich Weihnachten 2013 nur 352,58 Euro kosten lassen wollen, bilden das Schlusslicht.

Das Christkind kommt aus dem Internet ...

... heißt es 2013 schon bei 67 Prozent der Befragten. Dabei zeichnen sich aber auch noch große regionale Unterschiede ab: Die Tiroler sind die Online-Vorreiter, von ihnen geben 78 Prozent an, Geschenke im Internet zu kaufen. Auf den Stockerlplätzen folgen die Steirer (71 Prozent) und das Burgenland (69 Prozent).

Über die Studie:

Die eBay.at-Weihnachtsstudie wurde von meinungsraum.at mittels Online-Befragung unter 1.000 Österreichern durchgeführt und ist repräsentativ für alle Österreicher zwischen 14 und 65 Jahren. Die Erhebung wurde von 18. bis 25. Oktober 2013 durchgeführt.

