Karas: Nationale Bankengesetze führen zu Widersprüchlichkeiten

Vizepräsident des EU-Parlaments fordert "mehr Kohärenz bei der Bankengesetzgebung"

Brüssel, 05. November 2013 (ÖVP-PD) Mehr Kohärenz zwischen der nationalen und europäischen Bankengesetzgebung forderte der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, heute bei einer internationalen Tagung des deutschen Handelsblatts in Mainz. "Wir haben international die Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften für die Banken erhöht, gleichzeitig haben manche Mitgliedstaaten nationale Bankenabgaben und nationale Bankenabwicklungsfonds, in die Banken einzahlen müssen. Bald wird es auch einen europäischen Abwicklungsfonds geben und eine Finanztransaktionssteuer ist geplant. Manche nationale

Bankengesetze führen zu Widersprüchlichkeiten und Mehrgleisigkeiten", so Karas vor Politikern, Bankenaufsehern, Bankenverbänden und Finanzwissenschaftlern. Karas trat dafür ein, "die nationalen Regulierungen im Lichte des massiven Fortschritts auf europäischer Ebene zu überprüfen". ****

Dies war auch Thema eines Arbeitsfrühstücks mit dem rheinlandpfälzischen Finanzminister, Carsten Kühl, am heutigen Morgen in Mainz. Insgesamt sei die Finanzmarktregulierung, die seit Beginn der Krise in Europa auf den Weg gebracht worden sei, ein "überfälliger und richtiger Schritt", betont der Vizepräsident des Europäischen Parlaments. "All diese Maßnahmen sind als Einzelmaßnahmen sinnvoll. Gleichzeitig müssen wir darauf achten, dass die kombinierten Effekte der einzelnen Regelungen nicht dazu führen, dass wir unsere eigenen Ziele durch eine Überbelastung des Sektors gefährden." Nicht zuletzt Kredite für die Realwirtschaft dürften unter dem Strich nicht erschwert werden, betont Karas.

Karas war als Chefverhandler des Europäischen Parlaments verantwortlich für die umfassenden, neuen Eigenkapitalvorschriften für europäische Banken, die 2014 in Kraft treten.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Othmar Karas MEP, Tel.: +32-2-284-5627,

othmar.karas@ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784,

daniel.koster@ep.europa.eu