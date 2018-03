Weltweiter Vergleich der Englischkenntnisse: Deutschland abgeschlagen auf Platz 14

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - EF English Proficiency Index

Beim zum dritten Mal durchgeführten weltweiten Vergleich der Englischkenntnisse von Erwachsenen nimmt Deutschland unter den 60 teilnehmenden Ländern nur Rang 14 ein. Die führenden Nationen sind Schweden, Norwegen, die Niederlande und Estland. Insgesamt haben sich die Englischkenntnisse der Deutschen in den letzten sechs Jahren jedoch leicht verbessert.

Klicken Sie hier für die deutsche Version der Pressemitteilung

http://www.multivu.com/mnr/62435-ef-education-first-top-english-speak

ing-countries

Das Länderranking in der 3. Auflage des EF English Proficiency Index (EF EPI), der jetzt vom internationalen Bildungsanbieter EF Education First veröffentlicht wurde, basiert auf Testergebnissen von 750.000 Erwachsenen aus 60 Ländern im Jahr 2012. Für die Analyse der Entwicklung des Englisch-Sprachniveaus von 2007 bis 2012 wurden weltweit Testdaten von mehr als fünf Millionen Erwachsenen ausgewertet.

"Als Export-Weltmeister und als Nummer 1 im europäischen Auslandstourismus ist die Beherrschung von Fremdsprachen für die Deutschen von sehr grosser Bedeutung, Englisch spielt dabei eine zentrale Rolle", sagt Johan Skaar, Geschäftsführer von EF in Deutschland. Dass die Bundesrepublik im europäischen Vergleich hinter den skandinavischen Ländern und den Nachbarn Niederlande, Österreich, Polen oder Belgien rangiere, sei nicht zufriedenstellend. "Hier ist sowohl mehr private Initiative wie auch staatliche Förderung gefragt", so Skaar. Die pragmatische Herangehensweise an das Erlernen von Fremdsprachen- etwa durch Schulunterricht und internationale Wirtschaftskontakte - reiche offensichtlich nicht aus, um ein angemessenes Englisch-Niveau in der Bevölkerung zu erreichen.

Dies spiegelt sich auch im aktuellen EPI von 58,47 Punkten wieder.Spitzenreiter Schweden hat hier einen Index-Wert von 68,69, während das Schlusslicht Irak bei 38,16 Punkten liegt. Gegenüber dem ersten Vergleich im Jahr 2009 hat sich Deutschland zwar um 1,83 Punkte verbessert, doch die Zuwachsraten in Österreich (+ 4,08 auf 62,66 Punkte), Polen (+7,08 auf 62,25 Punkte) oderUngarn (+9,61 auf 60,41 Punkte) liegen über die letzten Jahre deutlich höher. "Wenn Deutschland im weltweiten Ranking weiter im vorderen Drittel bleiben und seine Position dort ausbauen will, sollten die Anstrengungen verstärkt werden", sagtSkaar.

Neben dem Ländervergleich enthält der Englisch Proficiency Index 2013 zum ersten Mal eine Analyse der Leistungstrends beim Englisch-Lernen innerhalb der letzten sechs Jahre. Die Teilnehmerländerhabendanach weltweit ihre Investitionen auf diesem Gebiet verstärkt. Gleichzeitig zeigt der EF EPI auch Zusammenhänge zwischen den Englisch-Fähigkeiten der Arbeitskräfte in einem Land und deren wirtschaftlichen Perspektiven auf. "Damit unser Land wirtschaftlich und politisch überlebt, brauchen wir Bürger, die sich in vielen Regionen der Welt auskennen und die dafür nötigen Sprachkenntnisse besitzen", betont Claudius D. Habbich, Referatsleiter beim Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD).

Die komplette Studie finden Sie hier: http://www.ef.com.de/epi

Zukünftige Editionen des EF EPI werden auf Daten des geplanten EF Test of English basieren - einer Innovation von EF, um standardisierte Tests für alle Englisch-Lerner weltweit online zugänglich zu machen.

Über EF Education First:

EF ist der weltweit führende private Anbieter im internationalenBildungsbereich. Das Unternehmen wurde 1965 mit dem Ziel gegründet, sprachliche, kulturelle und geografische Barrieren zu überwinden. Bis heute hat EF bereits Millionen von Schülern geholfen, eine neue Sprache zu lernen und ins Ausland zu reisen. Mit einem Netzwerk von 450 Schulen und Büros weltweit ist EF auf Sprachtrainings, Bildungsreisen, akademische Abschlüsse und Kulturaustausch spezialisiert. EF ist der offizielle Anbieter von Sprachschulungen bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 und veröffentlichte den innovativen English Proficiency Index (http://www.ef.com/epi), der die englischen Sprachfähigkeiten von Erwachsenen in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt misst. Weitere Informationen zu EF Education First: http://www.ef.de

EF English Proficiency Index Third Edition

Rank Country 1 Sweden 2 Norway 3 Netherlands 4 Estonia 5 Denmark 6 Austria 7 Finland 8 Poland 9 Hungary 10 Slovenia 11 Malaysia 12 Singapore 13 Belgium 14 Germany 15 Latvia 16 Switzerland 17 Portugal 18 Slovakia 19 Argentina 20 Czech Republic 21 India 22 Hong Kong SAR 23 Spain 24 South Korea 25 Indonesia 26 Japan 27 Ukraine 28 Vietnam 29 Uruguay 30 Sri Lanka 31 Russia 32 Italy 33 Taiwan 34 China 35 France 36 United Arab Emirates 37 Costa Rica 38 Brazil 39 Peru 40 Mexico 41 Turkey 42 Iran 43 Egypt 44 Chile 45 Morocco 46 Colombia 47 Kuwait 48 Ecuador 49 Venezuela 50 Jordan 51 Qatar 52 Guatemala 53 El Salvador 54 Libya 55 Thailand 56 Panama 57 Kazakhstan 58 Algeria 59 Saudi Arabia 60 Iraq

Video: http://www.multivu.com/mnr/62435-ef-education-first-top-english-speak ing-countries

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt: EF Education (Deutschland) GmbH, Katharina Coleman,

Königsallee 92a, 40212 Düsseldorf. Tel. +49-(0)211-688-57-353,

E-Mail:

Katharina.Coleman @ EF.com. Pressekontakt: Conosco - Agentur für PR und

Kommunikation, Anna Theis, Telefon: +49-(0)211-16025-30, E-Mail:

Theis @ conosco.de