Weihnachtsschau der CS Schwesterngemeinschaft

Wien (OTS) - Die traditionelle Weihnachtsschau der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis (CS) findet heuer vom 28. -30.11.2013 täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr im Festsaal der Caritas Socialis, Eingang CS Pflege- und Sozialzentrum Pramergasse 7, 1090 Wien statt. Zum mittlerweile 66. Mal wird sie heuer zugunsten von Menschen in Not veranstaltet.

Die Räumlichkeiten der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis verwandeln sich auch heuer wieder in ein zauberhaftes Adventhaus. Selbstgemachte Marmeladen und köstliche Weihnachtsbäckereien werden zugunsten von Menschen in Not, die im CS Wohnheim für Mutter und Kind und in den CS Beratungs-diensten betreut und begleitet werden, angeboten. Auch in diesem Jahr wird die CS Weihnachtsschau von einem prominenten Damenkomitee unterstützt: Ingrid Czerny, Dr.in Ursula Berlakovich, Dkff. Anneliese Figl, Maria Graff, Ingeborg Hungerleider, Mag.a Gabriele Jiresch, Dr.in Christa Karas-Waldheim, Edith Kohlmaier, Mag.a Aglaja Kyrle, Maria Marboe, Dipl.-Päd. Martina Malyar, Gertrude Mayer, Dr.in Edith Mock, Mag.a Brigitte Molterer, DI Gabriele Pröll, Dr.in Krista Schüssel, Renate Stummvoll, Martha Taus, Renate Thomas, Maria Withalm u. a. stellen sich auch in diesem Jahr in den Dienst der guten Sache.

Holzengerl, Lebkuchen, Weihnachtskugeln

Weihnachtsduft liegt in der Luft...

Eine große Vielfalt an liebevoll verziertem Backwerk, die wahrscheinlich zartesten Vanillekipferl Wiens, köstliche hausgemachte Marmeladen und Lebkuchen in allen Variationen. All diese wunderbaren Köstlichkeiten laden zum Genießen und Mitnehmen ein. Adventliche Gestecke, Christbaum-, Tisch- und Wandschmuck, Weihnachtskarten, Spielzeug sowie ein großes Angebot an Kunsthandwerk können ebenfalls in den CS Räumlichkeiten erworben werden.

Gustieren am Flohmarkt

Seit vielen Jahren lädt auch der traditionelle Flohmarkt der Caritas Socialis zum Stöbern und Gustieren ein. Die über ein Jahr lang gesammelten Haushaltsraritäten, Bücher und Kleidungsstücke werden hier für den guten Zweck angeboten.

Viele Hände können Großes bewirken

Großer Dank gebührt den ehrenamtlich Engagierten und FreundInnen der CS, die gemeinsam mit den CS Schwestern in der Werkstube das ganze Jahr über mit großem handwerklichem Geschick, Kreativität, viel Engagement und Eifer die Vorbereitungen für die jährliche CS Weihnachtsschau treffen.

Begleitung und Hilfe - CS Wohnheim für Mutter und Kind und die CS Beratungsdienste

Die CS Beratungsdienste und das CS Wohnheim für Mutter und Kind sind zwei Einrichtungen der Caritas Socialis, die Alleinstehenden oder Familien, die in Not geraten sind, mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Spendenkonto: PSK 1935.026 BLZ 60.000

Die Caritas Socialis teilt den ersten Teil ihres Namens mit der Caritas der Erzdiözese, ist aber eine völlig eigenständige Organisation. Die CS, von Hildegard Burjan 1919 gegründet, betreibt heute das CS Wohnheim für Mutter und Kind und die CS Beratungsdienste sowie die drei CS Pflege- und Sozialzentren in Wien für hochbetagte, chronisch kranke Menschen. Besonders bekannt ist das CS Hospiz Rennweg für unheilbar kranke Menschen.

