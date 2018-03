"Wiener Vorlesung" mit Bundespräsident Fischer zum 95. Jahrestag der Republikgründung - am 12.11. im ORF-RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Zum 95. Jahrestag der Republikgründung spricht Hubert Christian Ehalt mit Bundespräsident Heinz Fischer über österreichische Identität seit 1918 - im Rahmen der Wiener Vorlesungen am 12.11. im ORF-RadioKulturhaus. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Vor 95 Jahren wird aus der k. u. k. Monarchie die Republik Österreich. Wichtige, ja entscheidende Identitätsmerkmale gehen Österreich verloren. Der Vielvölkerstaat und eine intellektuelle Kultur, die ihre Qualität vor allem aus der sprachlichen und ethnischen Vielfalt des territorial größten Reiches in Mittel- und Westeuropa bezogen hat, sind Geschichte. An die Stelle der Monarchie tritt ein politisches Gebilde, das in mancher Hinsicht etwas ist, was übriggeblieben ist - "l'Autriche, c'est ce qui reste" (Clemenceau). Die westliche Reichshälfte der Monarchie, das deutschsprachige Österreich, die "Republik Deutsch-Österreich", ist ein werdender Staat, noch ohne fixe Grenzen.

Das Nachleben der Monarchie, die Bürgerkriegserfahrung der Ersten Republik, die Kollaboration mit dem Nationalsozialismus prägen die politische, die Alltags- und die Mentalitätsgeschichte in der Zweiten Republik. Seit den 1960er-Jahren entsteht in ihr erstmals ein positiv konnotiertes Nationalbewusstsein, dessen Elemente wirtschaftlicher Aufstieg und ein Stolz auf Kunst- und Lebenskultur sind. Seit den 1980er-Jahren findet dann auch endlich eine kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus statt. Mit dem Fall des Eisernen Vorhanges rückt Österreich politisch, wirtschaftlich und kulturell wieder in das Zentrum Europas.

Das Gespräch, das Hubert Christian Ehalt mit Bundespräsident Heinz Fischer führt, behandelt eine Erfolgsgeschichte mit retardierenden Momenten, die aus dem "Staat, den keiner wollte" ein Gemeinwesen mit selbstbewussten Bürgerinnen und Bürgern und eine funktionierende Demokratie gemacht hat.

"Wiener Vorlesungen: Zum 95. Jahrestag der Republikgründung" findet am Dienstag, den 12. November im ORF-RadioKulturhaus statt. Beginn ist um 19.00 Uhr, der Eintritt frei, Anmeldung unter der Telefonnummer 01/501 70-377. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at.

