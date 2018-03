Pirker kündigt Änderungsanträge zum Gigaliner-Gesetz an

ÖVP-Verkehrssprecher: Zulassung von Riesen-LKW wäre "maßlose Verschwendung von Steuergeldern"

Brüssel, 05. November 2013 (ÖVP-PD) Änderungsanträge zum Gigaliner-Gesetz kündigt der Verkehrssprecher der ÖVP im EU-Parlament, Hubert Pirker, heute in Brüssel an. Ab heute läuft die Frist zur Einreichung von Änderungsanträgen zur geplanten grenzüberschreitenden Zulassung der Riesen-LKW. "Jetzt geht es darum, mit den richtigen Änderungsvorschlägen den absurden Vorstellungen der EU-Kommission Einhalt zu gebieten", so Hubert Pirker, Verkehrssprecher der ÖVP-Delegation im Europäischen Parlament. Die Zulassung von Riesen-LKW solle nationale Angelegenheit bleiben, so der ÖVP-Politiker. ****

"Nicht nur Sicherheit und Umweltschutz sprechen gegen die Gigaliner. Es wäre auch eine maßlose Verschwendung von Steuergeldern", betont Pirker und verweist auf die aktuellen Zahlen der Asfinag: "Allein in Österreich würden bis zu 5,4 Milliarden Euro an Umbaukosten entstehen, wenn Brücken, Pannenbuchten, Autobahnparkplätze, Tankstellen, Tunnel und Leitschienen für den Einsatz der Riesen-LKW tauglich gemacht werden müssten. Das ist volkswirtschaftlicher Unfug und wird meine Zustimmung nicht bekommen", so Pirker.

