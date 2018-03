ACBA Medien-Event: Medien in China - Vielfalt & Freiheit?

Wien (OTS) - Wir laden Sie herzlich ein, bei unserem Event neue Aspekte zur Entwicklung der Medien und der Medienfreiheit in der VR China kennen zu lernen und an der Diskussion mit namhaften Medienleuten aus China und Österreich teilzunehmen.

Medien in China - Vielfalt & Freiheit?



Programm:

17:00 Snack & Networking

18:00 Eröffnung der Veranstaltung

18:15 Wirtschaft & Politik in China heute, Han Jingyang, Chin.

Botschaft

18:30 China-Berichterstattung in europäischen Medien, Georg Zanger

18:45 Podiumsdiskussion moderiert von Chang Hui, Yilin Press

- Fang Xiangsheng, Journalist, Guangming Daily

- Wolfgang Unterhuber, ehem. Geschäftsführung Wirtschaftsblatt

- Sun Li, Produzentin "China am Puls", Okto TV

- Milan Frühbauer, Lektor am Institut für Publizistik

- Yu Feng, Berater Shandong Film & TV Media Group

- Georg Zanger, Medienanwalt

20:00 Networking und Ausklang



Bitte kündigen Sie uns Ihre Teilnahme durch Rücksendung des

beigefügten Anmeldeformulars an.



Datum: 28.11.2013, um 17:00 Uhr



Ort:

Hilton Vienna Danube

Handelskai 269, 1020 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Dr. Georg Zanger, M.B.L.-HSG

office @ acba.at

Tel.: 0043 1 512 02 13