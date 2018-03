Wien's erste Dinner-Bar: lutz - die bar

lutz - die bar präsentiert sich im zehnten Jahr seines Bestehens mit einem innovativen gastronomischen Konzept als erste Dinner-Bar in Wien.

Wien (OTS) - Das lutz hat sich von der klassischen American Bar im Jahr 2004 zu einem vielseitigen Café-Bar-Restaurant entwickelt. Mit der Dinner-Bar wird anspruchsvollen Gästen nun etwas Neuartiges in Wien geboten.

"Die Dinner-Bar ist ein Ort, an dem man stilvoll und doch entspannt mit Geschäftspartnern, Freunden oder seiner Liebsten ein Abendessen genießt und zugleich ein lässig-trendiges Ambiente einer Bar erlebt.", beschreiben Jürgen und Hansheinz Lutz, die Gründer und Geschäftsführer von lutz - die bar, ihre Vision.

Dinner und Bar

Küchenchef und Cookart Social World Elite Trainer Alexander Zerava (27) zeichnet für die Konzeption der Speisekarte verantwortlich. Der Österreicher mit italienischen Wurzeln experimentiert mit frischen Zutaten und Gewürzen, Zubereitungsarten verschiedenster Stile und kombiniert traditionelle Rezepte mit mutigen Innovationen. So findet sich auf der aktuellen Karte etwa Tatar Variation "Surf & Turf" mit Dreierlei Tatar (Rind, Lachs, Schmorgemüse), Guacamole-Eis, Kressesalat, Belugalinsen und Tempuragarnele oder etwa Risotto mit Flusskrebsen, roten Rüben, Kren, Grammeln und Sauerrahm. Nouvelle Cuisine mit österreichisch-mediterran-asiatischen Inspirationen ist hier nicht extravagant, sondern lässt sich ganz einfach genießen.

Variationen von Aperitivi und Fancy Drinks dominieren die neue Barkarte der Dinner-Bar. Viele davon sind eigene Kreationen der lutz Barkeeper mit hochwertigen Spirituosen, frisch gepressten Fruchtsäften und selbst hergestellten Ingredienzien, wie etwa Gingerbeer und Whiskey-Infusionen mit Vanille und Granatapfel.

Lazzeroni und 500 Glühbirnen

Dunkles, fein gemasertes Holz und cappuccino- und cremefarbenes Leder bieten ein wohlig-angenehmes und zugleich chic-trendiges Ambiente. Die Architektur des lutz bleibt also erhalten. In Kooperation mit dem international erfolgreichen Architekturbüro BEHF, das zuletzt in Wien Lokaldesigns für "Motto am Fluss" und "Fabios" bemerkenswert umgesetzt hat, wurde das lutz mit neuen Design-Elementen strukturiert. Bartische in hoher Ausführung aus Schwarznuss-Holz erweitern den belebten Bereich vor dem Bartresen. Die Mitte des Lokals ist nun mit luftigen Stühlen aus dunkelbraun-orangem Leder des Designers Roberto Lazzeroni eingerichtet.

Über 500 Glühlichter erstrahlen im neuen lutz. Die Glühlichtdecke im Eingangsbereich an der Mariahilfer Straße führt die Gäste ins Haus, im vergrößerten Foyer im Mezzanin sind die Lampen in Form einer Galaxie angeordnet und über dem Barbereich hängen hunderte Glühbirnen an langen Stahldrähten über dem Tresen.

"Es war an der Zeit, sich zu verändern und neue Impulse für unsere Gäste, unser Team und uns selbst zu setzen. Das lutz hat begonnen Staub anzusetzen - wir mussten daher ordentlich durchputzen. Wir wollten das lutz, so wie es unsere Gäste seit neun Jahren kennen und schätzen, erhalten und doch punktuell neue Akzente setzen. Seit der Wiedereröffnung bekommen wir nun täglich die Bestätigung unserer Gäste, wie gut uns das gelungen ist!", resümieren Jürgen und Hansheinz Lutz.

