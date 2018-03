NEU Buch der Green Tourism-Architekten Andrea & Herwig Ronacher

Andrea & Herwig Ronacher sind die österreichischen Architekten mit der größten Erfahrung hinsichtlich grüner, naturnaher Hotel-Architektur. Mehr dazu in ihrem neuesten Buch.

Hermagor (TP/OTS) - Mountain Resort Feuerberg, Biohotel "der daberer", Hotel Edelweiß Wagrain und Hotel Larimar sind österreichische Hotels, die sich auch dank ihrer besonderen Architektur einen Namen gemacht haben. So unterschiedlich die Häuser und ihre Gestaltung, so konträr die Standorte und so grundverschieden die Hotelierspersönlichkeiten, haben die Projekte das Streben, naturnah, ökologisch, offen-einladend und vorwiegend in Holz zu bauen, gemeinsam. Nicht von ungefähr zeichnen für alle vier Bauvorhaben die Architekten Andrea und Herwig Ronacher aus Hermagor in Kärnten verantwortlich, die in den letzten 20 Jahren eine ganze Reihe von Hotelprojekten u.a. in Kärnten, in der Steiermark, im Burgenland, in Salzburg und in Oberösterreich realisiert haben.

Das Ronacher-Credo: Hotels - Orte zum Wohlfühlen

Jetzt haben Andrea und Herwig Ronacher ein Buch veröffentlicht, in dem sie hinter die Architektur- und Philosophie-Kulissen zahlreicher ihrer Projekte blicken lassen. Sie vermitteln facettenreich ihre Architekturgrundsätze und geben Einblicke in ihre Gedanken, die etwa der Gestaltung so komplexer Bauvorhaben, wie es Hotels sind, zugrunde liegen. "In Hotels, als Orten des Wohlfühlens, hat Geist über Materie zu stehen. Dementsprechend hat die, die Gäste umgebende, Hotelarchitektur dieses Wohlbefinden zu fördern", betont Herwig Ronacher. Für ihn und seine Frau sind der Entwurf und die bauliche Umsetzung von Hotelprojekten innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte zu einer tragenden Säule ihrer Arbeit geworden.

Das Buch "Die Mitte und das Ganze - Gedanken zum Bauen"

Ein Plädoyer für mehr Ökologie und Spiritualität beim Bauen

Von Herwig Ronacher

Mit Projekten von Andrea und Herwig Ronacher

272 Seiten, durchgehend farbig bebildert, Format 21 x 30 cm

Preis: EUR 36,--

Verlag Anton Pustet, 2013

Rückfragen & Kontakt:

Architekten Ronacher ZT GmbH

Andrea & Herwig Ronacher

Tel.: +43 4282 3585 0



Oliver Pichler & Partner

Oliver Pichler

Tel.: +43 1 5128737

http://www.o-pichler.at/ArchitektenRonacher