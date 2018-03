279 ehrliche Pisten-Kilometer: Die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental bleibt weiter die Nummer 1

8 Millionen Euro für noch mehr Schneesicherheit und Pistenkomfort

Söll/SkiWelt (TP/OTS) - Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental ist das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs. Exakt 279 Pistenkilometer wurden von einer externen Vermessungsfirma für die SkiWelt ermittelt. Damit steht fest: keine andere Skiregion bietet mehr zusammenhängendes Skivergnügen.

Nach den Diskussionen um falsche bzw. irreführende Angaben bei den Pistenangeboten etlicher Skigebiete in den Alpen war es für die SkiWelt eine wichtige Bestätigung, dass ihr Pistenangebot auf den Kilometer genau angegeben ist.

Aber nicht nur die Größe des Skigebietes verdient Lob - auch im Urteil vieler unabhängiger Tester landet die SkiWelt Jahr für Jahr ganz oben im Ranking. So gab es vom ADAC-Skiguide 2013 die Auszeichnung für das beste Preis-Leistungsverhältnis aller Skigebiete in Österreich - und das bereits zum dritten Mal in Folge. Natürlich kein Grund, sich auf den verdienten Lorbeeren auszuruhen: Auch in der neuen Wintersaison gibt es weitere wesentliche Verbesserungen in den Bereichen Infrastruktur, Service, Schneesicherheit und Qualität! Mit Investitionen von nicht weniger als 8 Millionen Euro wurde das "beste Skigebiet der Welt" (mit diesem Titel wurde die SkiWelt ebenfalls bereits viermal bis 2012 ausgezeichnet) auch heuer noch weiter verbessert.

Das größte Projekt für diesen Winter: Die Fertigstellung des neuen Speichersees

Hohe Salve in der SkiWelt Hopfgarten. Damit werden die Pisten rund um den Hausberg der SkiWelt noch schneesicherer. Vier neue Pistenbullys der neuesten Generation sorgen für noch bessere Pisten in der SkiWelt, neue, energiesparende Schneekanonen (insgesamt sind es im gesamten Skigebiet jetzt schon über 1.500 Schneeerzeuger) sorgen für noch mehr Schneesicherheit im Winter. Irrsinnig viele neue WLAN Hotspots mit gratis Internetzugang stehen den Gästen diesen Winter in der gesamten SkiWelt zur Verfügung.

Das Alpeniglu(R) Dorf - die zauberhafte weiße Märchenwelt aus Eis und Schnee mit Eis-Restaurant, Hotel wartet mit einer neuen Eisausstellung zum Thema Eisschloss auf.

Rückfragen & Kontakt:

Anita Baumgartner

Tel.: +43 (0)5333 400

presse @ skiwelt.at