Neue Kooperation der Global Diversity Certification Foundation mit BDO im Bereich Diversity Audits in Österreich

Wien (OTS) - Im Rahmen ihres Expansionskurses in Europa hat die Global Diversity Certification Foundation (Globale Stiftung für die Zertifizierung der Vielfalt - GDCF) mit BDO in Österreich einen Kooperationsvertrag geschlossen. Die Gutachter der BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft führen künftig die Audits auf Basis der Zertifizierungsprozesse der GDCF aus.

Unter der Leitung von Mag. Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer der BDO Austria GmbH, bietet das Zertifizierungsteam von BDO bereits jetzt im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung und Integrated Reporting Leistungen an. "Nicht nur das Ansehen der Organisation, das Vertrauen der Kunden sowie das von Behörden und der Öffentlichkeit wird anhand der Diversity-Zertifizierung durch einen unabhängigen Dritten verbessert und steigert damit die Wettbewerbsposition." erklärt Mag. Peter Bartos.

Mag. Bartos weiter: "Zusätzlich positiv zu vermerken ist, dass auch die innere Ablauforganisation optimiert und ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess in Gang gesetzt wird. Die zentralen Herausforderungen des Zertifizierungsprozesses in Unternehmen stellt ohne Zweifel die Einbeziehung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Managementprozess dar. Nicht zu vergessen die interne sowie externe Kommunikation."

Rückfragen & Kontakt:

BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Susanna Janovsky

Leitung Marketing & Kommunikation

Tel.: +43 664 800 37 422

susanna.janovsky @ bdo.at

www.bdo.at