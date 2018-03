TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 5. November 2013 von Peter Nindler "Salzburg gibt den Kurs vor"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Die Wahl des Salzburger Erzbischofs wird auch richtungsweisend für die Kirche in Österreich sein. Die Gläubigen hoffen auf ein starkes Signal an die Ortskirche, der Klerus vertraut auf einen Nachfolger im Sinne des scheidenden Bischofs Kothgasser.

Zumindest eines steht jetzt fest: Die Erzdiözese Salzburg dürfte wahrscheinlich noch vor Weihnachten einen neuen Erzbischof erhalten. Denn dass Papst Franziskus den Rücktritt Alois Kothgassers nach mehr als eineinhalb Jahren annimmt und ihn dann noch über Monate als Apostolischer Administrator die Erzdiözese leiten lässt, ist äußerst unwahrscheinlich. Dass der scheidende Erzbischof den Innsbrucker Diözesanbischof Manfred Scheuer als Wunschkandidaten für seine Nachfolge auserkoren hat, darüber herrscht in Kirchenkreisen ebenfalls kein Zweifel.

Kothgasser, der auch Oberhirte für 63 Pfarren im Tiroler Unterland ist, verbindet mit Scheuer nicht nur die Innsbrucker Vergangenheit, sondern auch ein offenes Ohr für die Herausforderungen der Kirche. Sein umstrittener Vorgänger Georg Eder hinterließ ihm ein heillos zerstrittenes Erzbistum, Alois Kothgasser hat es in den vergangenen elf Jahren wieder befriedet. Die Ökumene war ihm stets ein Anliegen, im Osttiroler Defereggental setzte er sich für ein Mahnmal für die im 17. Jahrhundert vertriebenen Protestanten ein. Und für Salzburg erwies sich der ehemalige

Innsbrucker Diözesanbischof als Glücksfall. Gemeinsam mit Manfred Scheuer zählt Kothgasser zum liberal-konservativen Flügel in der österreichischen Bischofskonferenz.

Obwohl das Salzburger Domkapitel aus einem Dreiervorschlag des Papstes den neuen Primas Germaniae wählt, wird die Wahl vom päpstlichen Nuntius in Öster reich, Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen, aufbereitet. Scheuer ist beim Nuntius ebenfalls hervorragend angeschrieben, hat allerdings signalisiert, dass er gerne in Tirol bleiben würde. Letztlich reichen deshalb die Nachfolgespekulationen von einer regionalen Lösung bis hin zu einer bewährten. Es könnte sowohl ein Kirchenmann aus der Erzdiözese als auch ein im Amt befindlicher (Weih-)Bischof sein. Jedenfalls hat Papst Franziskus bei seiner ersten Ernennung in Österreich mit Benno Elbs den Wunsch der Ortskirche in der Diözese Feldkirch berücksichtigt. Ob sich da eine franziskanische Gesetzmäßigkeit abzeichnet, wird sich in Salzburg zeigen.

In seiner knapp achtmonatigen Amtszeit hat Papst Franziskus zumindest die Hoffnung genährt, dass die Amtskirche wieder ein Stück auf die Gläubigen in den Diözesen zugeht. Wenn Rom endlich in sie hineinhört, könnten die Bischofsbestellungen ein weiterer wichtiger Schritt sein, um die Ortskirchen zu stärken

