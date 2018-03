ÖSTERREICH: Nazikunst-Sammler hat österreichischen Pass

Versteckte er auch von Nazis geraubte Kunst in seinem Haus in Salzburg?

Wien, Salzburg. (OTS) - Jener Nazi-Kunst-Sammler, der laut deutschen Behörden über 1.500 Bilder weltberühmter Maler in seiner Wohnung in München gehortet haben soll, besitzt einen österreichischen Pass -das berichtet die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Dienstagsausgabe.

Cornelius Gurlitt, der in seinem Geheim-Depot längst verloren geglaubte Bilder von Picasso bis Kokoschka im Wert von einer Milliarde zwischen Konserven und Müll versteckt hatte, besitzt außerdem ein Anwesen in Salzburg. Das Haus wurde - so die deutschen Behörden zu ÖSTERREICH - noch nicht untersucht. Ob hier auch geraubte Nazi-Kunst versteckt ist, ist somit unklar.

