EANS-Stimmrechte: voestalpine AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Invest GmbH & Co OG Sitz: Linz

Staat: Österreich

voestalpine AG: Mitteilung gemäß § 93 (2) BörseG

Anteil der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich überschreitet 15 %

Die voestalpine AG gibt gemäß § 93 (2) BörseG bekannt, dass sie von ihrer Aktionärin Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Invest GmbH & Co OG die Mitteilung erhielt, dass ihre Stimmrechte an der voestalpine AG die Grenze von 15 % überschritten hat.

Im Einzelnen teilte die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Invest GmbH & Co OG mit, dass sie 23.216.176 Stückaktien der voestalpine AG halte und von folgenden Gesellschaften, die ebenfalls Aktionäre der voestalpine AG sind, bevollmächtigt worden sei, deren Stimmrechte weisungsfrei auszuüben, weshalb eine Zurechnung dieser Stimmrechte gemäß § 92 BörseG erfolge:

______________________________________________________________________________ |Aktionär__________________________________|Anzahl_Stückaktien|Stimmrechte_in_%| |Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Invest|23.216.176 |13,46 % | |GmbH_&_Co_OG,_FN_243257g__________________|__________________|________________| |Raiffeisenlandesbank Oberösterreich |178.807 |0,10 % | |Aktiengesellschaft, | | | |FN_247579m________________________________|__________________|________________| |IVH Unternehmensbeteiligungs GmbH & Co OG,|956.740 |0,55 % | |FN_356159p________________________________|__________________|________________| |KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft |515.731 |0,30 % | |m.b.H.,_FN_169380p________________________|__________________|________________| |Oberösterreichische Versicherung |1.000.000 |0,58 % | |Aktiengesellschaft, | | | |FN_36941a_________________________________|__________________|________________| |Summe_____________________________________|25.867.454________|15,00005_%______|

Insgesamt sei die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Invest GmbH & Co OG daher berechtigt, hinsichtlich 25.867.454 Stückaktien das Stimmrecht auszuüben. Das entspreche auf Basis von 172.449.163 ausgegebenen Stückaktien der voestalpine AG 15,00005 % aller Stimmrechte.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: voestalpine AG voestalpine-Straße 1 A-4020 Linz Telefon: +43 50304/15-9949 FAX: +43 50304/55-5581 Email: IR @ voestalpine.com WWW: www.voestalpine.com Branche: Metallindustrie ISIN: AT0000937503 Indizes: WBI, ATX Prime, ATX Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

DI Peter Fleischer

Head of Investor Relations

Tel.: +43/50304/15-9949

Fax: +43/50304/55-5581

peter.fleischer @ voestalpine.com

http://www.voestalpine.com