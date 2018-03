PORR plant die Begebung einer Unternehmensanleihe - Billigung des Wertpapierprospekts am heutigen Tag

Volumen von bis zu EUR 50 Mio., Laufzeit 5 Jahre, Kupon 6,25 % p.a.

Wien (OTS) - Die PORR AG, einer der größten und traditionsreichsten österreichischen Baukonzerne mit mehr als 140 Jahren Unternehmensgeschichte und internationaler Geschäftstätigkeit, plant die Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe (ISIN: DE0000A1HSNV2; WKN: A1HSNV). Diese soll nach erfolgter Platzierung zum Handel in den Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zugelassen sowie in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen werden.

Das geplante Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu EUR 50 Mio. Die PORR AG beabsichtigt, den Erlös aus der Emission für die Optimierung des Finanzportfolios und die Stärkung ihrer Finanzkraft zu verwenden.

Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 1.000 ist mit einem Kupon von 6,25 % p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Zeichnungsfrist der Anleihe beginnt am 13. November 2013 und endet voraussichtlich am 22. November 2013 (12:00 Uhr), wobei eine vorzeitige Schließung vorbehalten bleibt. Geplanter Valutatag der Anleihe ist der 26. November 2013. Das Angebot richtet sich sowohl an private Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg wie auch an institutionelle Investoren im EWR. Als Sole Global Coordinator und Bookrunner wurde die Steubing AG, Frankfurt am Main, mandatiert. Ein entsprechender Wertpapierprospekt wurde durch die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt, veröffentlicht und steht Interessenten unter www.porr-group.com zum Download zur Verfügung.

Das Angebot im Detail:

6,25 % PORR Anleihe 2013-2018

Emittentin PORR AG Volumen bis zu EUR 50.000.000,00 ISIN/WKN DE0000A1HSNV2 / A1HSNV Stückelung EUR 1.000,00 Zinssatz 6,25 % p.a., zahlbar jährlich im Nachhinein, jeweils am 26.11. Zeichnungsfrist 13.11.-22.11.2013 (vorzeitige Schließung vorbehalten) Emissionskurs 100 % ** Valuta 26.11.2013 Laufzeit 5 Jahre, endfällig Rückzahlungskurs am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags Fälligkeit 26.11.2018 Börseneinführung Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr und Entry Standard für Anleihen, Freiverkehr der Frankfurter, Wertpapierbörse Bookrunner Steubing AG Zahlstelle Bankhaus Neelmeyer AG

* Das endgültige Emissionsvolumen, das höher oder niedriger sein kann als oben indikativ angegeben, wird mit Beendigung der Angebotsfrist festgelegt und veröffentlicht.

** Der endgültige Zinssatz und der Rückzahlungsbetrag der Anleihe sind fix. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen nicht auszuschließen. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Anleger werden aufgefordert, vor Zeichnung der Anleihe den Prospekt und insbesondere die Risiko- und Steuerhinweise sowie die Hinweise auf Interessenskonflikte

Über die PORR-Gruppe:

Gegründet 1869, ist die börsenotierte PORR AG eines der größten und traditionsreichsten Bauunternehmen Österreichs. Die PORR versteht sich als flexibler Full-Service-Baukonzern, mit vorgelagerter Projektentwicklung sowie nachgelagertem Immobilien- und Facility Management. Die PORR-Gruppe bietet alle Bauleistungen von Hochbau und Tiefbau bis zu Straßenbau oder Tunnelbau an. Dank einer lückenlosen Wertschöpfungskette ermöglicht das umfassende Know-how der PORR-Gruppe auch die Realisierung komplexer Großprojekte. Die PORR-Gruppe ist neben ihren Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen und Tschechien auch selektiv in CEE/SEE sowie in Katar, Oman und dem Königreich Saudi-Arabien tätig.

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.porr-group.com.

Disclaimer: Diese Pressemittelung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt eine Marketingmitteilung im Sinn des WAG und des KMG dar, jedoch weder eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Teilschuldverschreibungen noch stellt sie einen Wertpapierprospekt dar. Das öffentliche Angebot der PORR AG (die "Emittentin") in Österreich, Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten, veröffentlichten und nach Deutschland und Luxemburg notifizierten Wertpapierprospekts vom 4.11.2013 sowie allfälliger Nachträge dazu, die in elektronischer Form auf den Internetseiten der Emittentin (www.porr-group.com) und der Deutsche Börse AG (Frankfurter Wertpapierbörse) (www.boerse-frankfurt.de) und der Société de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) eingesehen werden können. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihe der Emittentin sind ausschließlich die Angaben im Wertpapierprospekt samt allfälligen Nachträgen dazu verbindlich. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung ausschließlich auf Grundlage der im Wertpapierprospekt für die Anleihe der Emittentin enthaltenen Informationen einschließlich der mit den Teilschuldverschreibungen und der Emittentin verbundenen Risiken treffen. Die Angaben dieser Pressemitteilung sind unverbindlich. Die Anleger sind aufgefordert, vor einer Investitionsentscheidung insbesondere die Risikohinweise im Prospekt zu beachten. Diese Pressemittelung ist nicht zur Weitergabe oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder jedem anderen Land bestimmt, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Alfred Gabler

Konzernfinanzmanagement

PORR AG

Absberggasse 47

A-1100 Wien

Tel: +43 (0)50 626 1500

Email: alfred.gabler @ porr.at



Thomas Kaufmann

Leiter Debt Capital Markets

Steubing AG

Goethestraße 29

D-60313 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 29716-105

thomas.kaufmann@steubing.com