Stronach/Prasch: Stellungnahme zur "Causa Köfer"

Prasch fordert Schalli ultimativ auf "sein Mandat zurückzulegen"

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - LAbg. Prof. Dr. Hartmut Prasch stellt heute, Montag, in einer öffentlichen Stellungnahme unmissverständlich klar:

"Das skrupellose Intrigenspiel von Siegfried Schalli dauert bereits seit Wochen an, erreichte allerdings erst in der Vorwoche seinen Höhepunkt. Sein medialer und politischer Amoklauf ist nur so zu erklären, dass er exakt einen Tag nach Bekanntwerden seiner unrühmlichen beruflichen Vergangenheit von dieser medial ablenken wollte, um sie weiterhin zu vertuschen. Ein weiterer Grund für sein unerklärliches Verhalten war auch sein Wunsch - zusätzlich zu seinem Landtagsmandat - noch einen gut bezahlten Job innerhalb der Partei zu erhalten, dieser Wunsch wurde ihm allerdings verwehrt. Mittlerweile scheint Schalli jedes mediale Mittel recht um unseren Landesrat Gerhard Köfer zu denunzieren und er schreckt auch nicht davor zurück seine eigene Familie für dieses perfide Spiel zu opfern. Ich fordere Siegfried Schalli hiermit erneut eindringlich auf sein Landtagsmandat mit sofortiger Wirkung zurückzulegen."

