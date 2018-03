Herkunftskennzeichnung bei verpacktem Fleisch ist im Plan - Umsetzung durch EU bis 2015

Detaillierte Herkunftsdeklaration bei frischem, verpacktem Fleisch von Schweinen, Ziegen, Schafen und Hühnern voraussichtlich ab 2015

Wien (OTS/PWK762) - Zur aktuellen Diskussion um die Herkunftsangabe bei Fleisch, die in den letzten Tagen in den Medien geführt wurde, stellte Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbandes der Lebensmittelindustrie, fest: "Die Aufregung ist nicht nachvollziehbar. Die EU prüft aktuell die Folgen einer umfassenden Herkunftsdeklaration bei Fleisch generell. Dabei bewertet sie gerade die Einführung einer zwingenden Herkunftsangabe bei verarbeitetem Fleisch. Bei frischem, verpacktem Fleisch hat sie hingegen schon konkrete Vorschläge vorgelegt. Hier wird es eine detaillierte Herkunftsdeklaration für Fleisch von Schweinen, Ziegen, Schafen und Hühnern geben, und zwar voraussichtlich ab 2015. Bei Rindern ist das schon seit vielen Jahren umgesetzt."

In einem sogenannten Praxistest (Impact Assessment) der EU werden derzeit von internationalen Experten die Information für die Verbraucher, die Umsetzung und die Kosten einer erweiterten, zwingenden Herkunftsdeklaration von Fleisch geprüft. Im ersten Teil, auf den sich die Medienberichte beziehen, geht es um den Bereich der Fleischverarbeitung - zum Beispiel zu Würsten, Fertiggerichten, für Suppen und Saucen etc. In vielen großen Unternehmen wird dazu Fleisch aus verschiedenen Märkten, Österreich und anderen Ländern, eingekauft. Somit kann in dem fertigen Lebensmittel (z.B. der Wurst) Fleisch aus verschiedenen Lieferungen verarbeitet sein. Wollte man hier eine detailliertere Unterscheidung bezüglich der Herkunft treffen, müssten viele kleinere Chargen verarbeitet werden, wodurch die Kosten sowohl im Einkauf als auch bei der Verarbeitung und der Dokumentation in der Praxis bei den Firmen stark ansteigen. Somit wäre eine Unterscheidung zwischen "EU" und "Nicht-EU"-Herkunft bei verarbeitetem Fleisch durchaus nachvollziehbar und sinnvoll.

Dazu Kossdorff weiter: "Bei frischem, verpacktem Fleisch von Schweinen, Ziegen, Schafen und Hühnern wird es jedenfalls eine sehr detaillierte Herkunftsdeklaration geben. Die Vorschriften werden derzeit in Brüssel finalisiert und sollen Anfang Dezember 2013 veröffentlicht werden. 2015 sollen diese bereits in Kraft treten."

Stellenwert der Lebensmittelwirtschaft in Österreich - Über den Fachverband

Die Lebensmittelindustrie zählt zu Österreichs wichtigsten Industriezweigen und sichert im Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten tagtäglich die Versorgung mit sicheren, qualitativ hochwertigen und leistbaren Lebensmitteln und Getränken. Die rund 200 meist mittelständischen Unternehmen der österreichischen Lebensmittelindustrie mit ihren 26.400 Beschäftigten erwirtschafteten im Jahr 2012 ein Produktionsvolumen in Höhe von 8 Mrd. Euro. Lebensmittel "Made in Austria" werden in 180 Länder der Welt exportiert.

