Berlakovich begrüßt EU-weite Initiative zur Eindämmung des Plastiksackerls

Wichtiger Schritt für mehr Umweltschutz

Wien (OTS) - Die Europäische Kommission hat heute vorgeschlagen, den Verbrauch an Tragetaschen aus leichtem Kunststoff zu reduzieren. Das soll für alle Mitgliedsstaaten verpflichtend sein.

"Jedes Plastiksackerl weniger ist ein Schritt hin zu mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit", begrüßt Umweltminister Niki Berlakovich den Vorschlag von EU-Umweltkommissar Potocnik. "Das Ziel muss sein: Weg vom Plastiksackerl. Alternativen dazu gibt es bereits heute. Die Interessen der KonsumentInnen müssen berücksichtigt werden. Einkaufen mit einem Umweltsackerl statt einem Plastiksackerl ist die Devise", so der Umweltminister.

Laut dem EU-Vorschlag soll sich jeder Mitgliedsstatt eigene Ziele zur Verminderung dieser Umweltbelastung setzen. Derzeit ist ein Verbot der dünnen Plastiksackerl, der sogenannten Knotenbeutel, die zur Verpackung von Obst und Gemüse verwendet werden, auf nationaler Ebene aufgrund der geltenden EU-Verpackungsrichtlinie nicht möglich. Nach dem heutigen Vorschlag sollen die Mitgliedsstaaten die Möglichkeit haben, die Verwendung der dünnen Plastiksackerl einzuschränken. Österreich forderte die Kommission bereits 2011 auf, gesamteuropäische Maßnahmen zu ergreifen, damit weniger Plastiktragetaschen verwendet werden. Der heute präsentierte Vorschlag muss noch im EU-Ministerrat und dem EU-Parlament beschlossen werden.

"Ich habe mich für eine Änderung der EU-Verpackungsrichtlinie eingesetzt, weil es eine europäische Lösung mit klaren Zielvorgaben braucht, die für alle Mitgliedsstaaten verpflichtend ist. Speziell in Ländern, die am Meer liegen, sind Plastiksackerl ein großes Problem. In Österreich macht der Anteil an allen Kunststofftragetaschen 0,01 Prozent aller Abfälle aus. Es gibt bereits heute zahlreiche Alternativen zum Plastiksackerl, die von wieder verwertbaren Papier-und Stofftaschen bis hin zu biologisch abbaubaren Sackerln aus Mais-und Kartoffelstärke reichen", betont der Umweltminister.

Das Lebensministerium initiierte bereits 2011 gemeinsam mit dem Handel und den Sozialpartnern ein österreichisches 5-Punkte-Programm zur Reduktion von Plastiksackerl, das unter anderem die Kooperation mit dem Handel zur Plastiktaschenvermeidung beinhaltet.

"Dadurch haben wir erreicht, dass einzelne Handelsketten bereits auf wiederverwertbare Alternativen umgestiegen sind bzw. dass umweltschonendere Rohstoffe verwendet wurden. Auf Basis des heute präsentierten Maßnahmenpakets wird das Lebensministerium gemeinsam mit der Wirtschaft, dem Handel und den KonsumentInnen Lösungswege zur Reduktion von dünnen Plastiksackerln erarbeiten", so der Minister.

Rückfragen & Kontakt:

Lebensministerium, Pressestelle

Tel.: (+43-1) 71100 DW 6703, 6963