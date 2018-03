BEST RECRUITERS bei Österreichs größtem HR-Event

Wien (OTS) - Österreichs größte Recruiting-Studie BEST RECRUITERS präsentiert sich wiederholt auf der Fachmesse für Personalwesen in der Messe Wien. Am kommenden Donnerstag um 14.30 Uhr wird Studieninitiator Markus Gruber den Gesamtsieger erstmalig der Öffentlichkeit vorstellen. Zudem wird im Vortrag über die aktuellsten Trends und Entwicklungen im Recruiting berichtet.

BEST RECRUITERS bei Österreichs größtem HR-Event



Journalisten sind herzlich eingeladen, um eine Anmeldung unter

office @ bestrecruiters.eu wird erbeten.



Bild(er) finden Sie nach Ende der Veranstaltung

im AOM/Original Bild Service sowie im OTS Bildarchiv unter

http://bild.ots.at, www.apa-fotoservice.at und www.picturedesk.com.



Datum: 7.11.2013, 14:30 - 15:15 Uhr



Ort:

Personal Austria Messe Wien, Halle C, Praxisforum 1

Messeplatz 1, 1020 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Helmuth Stöber, Studienleitung

Tel. +43-1-5856969-26, helmuth.stoeber @ gpk.at