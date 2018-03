ORF-Fernsehen im Jahr 2013: 34,1 Prozent Marktanteil

Wien (OTS) - 34,1 Prozent Marktanteil erreichte das ORF-Fernsehen in den ersten zehn Monaten des Jahres 2013. Im Oktober 2013 sahen das Angebot des ORF-Fernsehens pro Tag durchschnittlich 3,412 Millionen Seherinnen und Seher. ORF eins kam dabei auf 1,905 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer pro Tag und 11,2 Prozent Marktanteil, ORF 2 auf 2,680 Millionen und auf 21,5 Prozent Marktanteil. Insgesamt lag der Marktanteil im Oktober bei 32,7 Prozent. In der nutzungsintensivsten Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr) erreichte der ORF in diesem Monat 38,2 Prozent Marktanteil.

Digitalisierungsgrad um weitere zwei Prozentpunkte gestiegen

Im Oktober 2013 hat sich für den ORF das Konkurrenzumfeld ein weiteres Mal verschärft: Mittlerweile leben 81 Prozent aller Personen in österreichischen TV-Haushalten mit digitalem Empfang (vor allem Satellit). Das entspricht im Vergleich zum Oktober 2012 einem Anstieg um zwei Prozentpunkte. In digitalen Satellitenhaushalten sind derzeit durchschnittlich 135 Sender (davon 96 in deutscher Sprache) empfangbar, in digitalen Kabelhaushalten im Schnitt 101 Sender (davon 77 deutschsprachige).

36,3 Prozent Marktanteil für die ORF-Senderfamilie

Gemeinsam mit den Spartensendern ORF III Kultur und Information und ORF SPORT + sowie 3sat und ORF 2 Europe erreichte das ORF-TV-Programmangebot im abgelaufenen Monat durchschnittlich 36,3 Prozent Marktanteil pro Tag.

Topreichweiten im Oktober 2013

Nach "Bundesland heute" und der "Zeit im Bild" erreichten die "Millionenshow", "Universum" mit "Hermann Maier - Meine Heimat die Hohen Tauern" und der "Tatort" die weiteren Topplätze.

"Bundesland heute" (28. Oktober)

1,272 Millionen Zuschauer, 58 Prozent Marktanteil

"Zeit im Bild" (28. Oktober)

1,122 Millionen Zuschauer, 50 Prozent Marktanteil

"Die Millionenshow" (28. Oktober)

856.000 Zuschauer, 29 Prozent Marktanteil

"Tatort: Die chinesische Prinzessin" (20. Oktober)

766.000 Zuschauer, 26 Prozent Marktanteil

"Tatort: Falsch verpackt" (13. Oktober)

762.000 Zuschauer, 26 Prozent Marktanteil

"Universum: Herrmann Maier - Meine Heimat die Hohen Tauern" (22. Oktober)

756.000 Zuschauer, 28 Prozent Marktanteil

"Schon wieder Henriette" (9. Oktober)

721.000 Zuschauer, 28 Prozent Marktanteil

"Tatort: Aus der Tiefe der Zeit" (27. Oktober)

719.000 Zuschauer, 25 Prozent Marktanteil

"Die Promi-Millionenshow" (21. Oktober)

710.000 Zuschauer, 28 Prozent Marktanteil

"Tatort: Freunde bis in den Tod" (6. Oktober)

696.000 Zuschauer, 24 Prozent Marktanteil

"Bewusst gesund" - in der ORF WIE WIR-Woche

In der Woche des Nationalfeiertags bot der ORF ein umfassendes ORF-Angebot aus und für Österreich und damit einen 360-Grad-Blick auf das Land und seine Leistungen. Sehr gut wurden die darunter firmierenden ORF-Programme vom Publikum angenommen - vom Filmgenuss "Live Is Life" über Hermann Maiers Tauern-"Universum" bis zur "Promi-Millionenshow" und zur Bewegungsinitiative "Bewusst gesund:

Mach dich fit - ich mach mit" Programm: Den Promi-Sportlerpaaren, die ihr Wissen in den Dienst der Österreichischen Sporthilfe stellten, wohnten am 21. Oktober bis zu 795.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei. Im Durchschnitt verfolgten 710.000 die "Promi-Millionenshow" (28 Prozent Marktanteil).

Im Rahmen der von allen ORF-Medien getragenen "Bewusst gesund"-Initative "Mach dich fit - ich mach mit" vom 19. bis 29. Oktober standen allein in 20 TV-Produktionen in ORF eins und ORF 2 die Themen "Bewegung im Arbeitsalltag" und "Vermeidung von Stressfaktoren am Arbeitsplatz" im Mittelpunkt. Insgesamt 3,789 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis) ließen sich vom ORF "bewusst gesund" bewegen - u. a. mit der "Bewegungsminute". Das sind 53 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Abschluss und Höhepunkt der Initiative war die Sendung "Stöckl live" mit bis zu 546.000 Zuschauerinnen und Zuschauern (18 Prozent Marktanteil).

Zum 75er der Hörbiger

Mit einem umfangreichen Programmpaket gratulierte der ORF Christiane Hörbiger zum 75. Geburtstag. So stand am 9. Oktober die ORF-Premiere der ORF/ARD-Krimikomödie "Schon wieder Henriette" auf dem Programm. Durchschnittlich verfolgten Nikolaus Leytners topbesetzten Hit 721.000 Seherinnen und Seher. Der Marktanteil lag bei 28 Prozent und je 14 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen bzw. 12- bis 49-Jährigen. Ein weiterer Hörbiger-Hit mit hohem Publikumszuspruch war das Alzheimer-Drama "Stiller Abschied" (ORF-Premiere am 14. Oktober) mit 647.000 Zuseherinnen und Zusehern (23 Prozent Marktanteil). Einen runden Geburtstag feiert auch Roland Düringer. Das ORF-Porträt zu seinem 50er verfolgten am 31. Oktober im Schnitt 318.000 Zuseherinnen und Zuseher (20 Prozent Marktanteil, 21 Prozent bei 12-49); im Anschluss sahen 207.000 (22 Prozent Markanteil, 20 Prozent bei 12-49) sein Programm "ICH - EinLeben". Apropos würdig altern: Das "Live Is Life"-Sequel - u. a. mit einem Gastauftritt des DgC-Juroren Sido -sahen am 23. Oktober im Schnitt 606.000. Der Marktanteil des zweiten Teils des topbesetzten ORF/BR-Erfolgs von Regisseur Wolfgang Murnberger lag bei 23 Prozent. Am 15. Oktober startete die neunte Staffel des ORF-Serienhits "Soko Donau" - im Schnitt 617.000 verfolgten die bisherigen drei Folgen des Dauerbrenners (23 Prozent MA bei 12+, 20 Prozent bei 12-49).

"Janus" - jetzt schon Kult

Fünf von insgesamt sieben Folgen der ORF-eins-Eventserie "Janus" waren im Oktober zu sehen: Bis zu 611.000 und im Schnitt 433.000 (Marktanteil 17 Prozent, 18 Prozent bei E-49) begleiteten Publikumsliebling Alexander Pschill bei seiner Spurensuche. Der Marktanteil bei den 12- bis 49-Jährigen liegt bei 18 Prozent.

Sehr erfolgreich startete auch die zweite ORF-Serie im Oktober: "Paul Kemp - Alles kein Problem" mit durchschnittlich 579.000 Zuseherinnen und Zusehern (Folge zwei erreichte im Schnitt 622.000) donnerstags in ORF 2. Der Marktanteil liegt bei 23 Prozent.

Weiter erfolgreich - die zehnte und letzte Staffel von "Grey's Anatomy" mit bis zu 401.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Schnitt und 30 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 29-Jährigen.

Mittwoch-Reportagen bei Jungen ein Hit

Die ORF-eins-Reportageformate "Undercover Boss" und "Die härtesten Jobs Österreichs" reüssierten in ihren Hauptzielgruppen ebenfalls. Bis zu 405.000 sahen die bisherigen neuen Inkognito-Einsätze von Firmenchefs, bis zu 398.000 waren bei einer Ausgabe der Promi-Real-Life-Dokumentationen dabei.

Goldener Herbst: Zahlreiche Rekorde für ORF-Dokus im Oktober

Bis zu 791.000 Zuseherinnen und Zuseher sahen am 22. Oktober das bildgewaltige, von Skilegende Hermann Maier präsentierte "Universum". Im Schnitt waren 756.000 mit dabei. Der Marktanteil der im Rahmen des Schwerpunkts "Unser Österreich. Unser Programm" präsentierten Dokumentation, in der Maier seine Heimat, die Hohen Tauern, vorstellte und damit buchstäblich einen 360-Grad-Blick auf Österreich bot, lag bei 28 Prozent (E 12+). Dieser Wert ist nach den "Schönbrunner Tiergeschichten" vom April der bisher zweithöchste "Universum"-Marktanteil des Jahres bzw. seit August 2011. Am 9. Oktober startetet die Weltjournalreihe "Mein ...", in der ORF-Korrespondenten "ihre" Stadt vorstellten. Die ersten beiden Folgen über Paris und London sahen im Schnitt 305.000 (22 Prozent Marktanteil). 24 Prozent Marktanteil für Eva Twarochs-Auftaktporträt bedeuten Rekordwert seit Jänner 2012. Ähnlich persönlich führte der "dok.film" durch die Bezirke Wiens: "Mein Floridsdorf" am 13. Oktober erreichte 233.000 Zuseherinnen und Zuseher (Marktanteil 25 Prozent) -und damit einen Bestwert seit 2012, als die Reportage "Mein Ottakring" lief. Das "WELTjournal +" über "Sex, Macht und Politik" erreichte mit 21 Prozent Marktanteil den zweitbesten Marktanteil seit Start (212.000 Zuseherinnen und Zuseher).

Die "Menschen & Mächte"-Doku "Geschichte eines Grenzgängers" zum 5. Jahrestag des Unfalltods des Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider am 10. Oktober sahen im Schnitt 616.000 Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von 25 Prozent. Den folgenden "Runden Tisch: Was blieb von Jörg Haider?" sahen 476.000 (29 Prozent Marktanteil).

"im ZENTRUM" - bewährt im neuen Design

Am 13. Oktober wechselte "im ZENTRUM" ins neue Studio und begann mit neuer Optik und neuer Signation. Die drei Oktober-Ausgaben seit den Neuerungen sahen im Schnitt 372.000 (Marktanteil 21 Prozent) und lagen damit über dem Jahresschnitt 2013.

Topwert für Barbara Stöckl

Bei "STÖCKL." arbeiteten Erika Pluhar und André Heller ihre gemeinsame Vergangenheit auf - und bescherten dem ORF-Nighttalk mit 21 Prozent Marktanteil den zweitbesten seit Start. "VERA - bei ..." war am 19. Oktober bei den Rosenheim-Cops backstage zu Gast - mit bisher bester Reichweite (351.000 im Schnitt).

Hochkultur aus Burg und Staatsoper: "Lumpazivagabundus" und "La fanciulla del West"

"La fanciulla del West" / "Das Mädchen aus dem goldenen Westen" war die erste Neuproduktion der Wiener Staatsoper der aktuellen Saison. Am 5. Oktober sahen die live-zeitversetzte ORF-Übertragung der Premiere des "Opernwesterns" (entstand in Koproduktion mit ARTE und UNITEL CLASSICA) 109.000 Zuseherinnen und Zuseher (4 Prozent Marktanteil). Den "Lumpazivagabundus" aus dem Wiener Burgtheater, Matthias Hartmanns erfolgreiches Nestroy-Regiedebüt, das er auch gleich für eine ORF-Fassung adaptierte, verfolgten am 4. Oktober im Schnitt 103.000 (8 Prozent Marktanteil). Die "Kulturmontag"-Doku "Jung, hip, jüdisch" von Constanze Griessler, die sich mit der jüdischen Identität in der modernen Welt befasste, sahen am 28. Oktober 100.000 Interessierte (12 Prozent Marktanteil).

Erfolgreiche ORF-Showevents

"Die große Chance" geht im November in ihre Finalphase. Im Oktober starteten die Live-Shows - mit großem Erfolg. Die bisherigen zwei Live-Ausgaben (18. und 25. Oktober) sahen im Schnitt 619.000 (Präsentation der Darbietungen). Bei den Entscheidungen waren es durchschnittlich 588.000. Die Marktanteilsschnitte lagen bei 26 (Darbietungen) bzw. 34 Prozent (Entscheidungen). Besonders groß war das Interesse an den Live-Shows beim jungen Publikum. Bei den 12- bis 29-Jährigen lag der Marktanteil bei 33 (Show) bzw. 40 (Entscheidung) Prozent, bei den 12- bis 49-Jährigen waren es 34 bzw. 40 Prozent. Eine große Show bot auch Kaiser Robert Heinrich I. am Nationalfeiertag: Im Schnitt 406.000 Untergebene wohnten seiner Audienz bei (15 Prozent MA bei 12+, 19 Prozent bei 12-49).

Ski, Fußball und Formel eins - Topangebote im Oktober sehr gut genutzt

Den Weltcup-Auftakt der Alpinen in Sölden sahen bis zu 528.000 (Damen-RTL am 26. Oktober) und bis zu 720.000 tags darauf bei den Herren. Die Marktanteile der beiden Rennen (jeweils Durchschnitt erster und zweiter Durchgang) lagen bei 50 bzw. 54 Prozent (39 bzw. 43 Prozent bei 12-49). Top genutzt wurde im Oktober auch die Fußball-Europa-League mit den Live-Spielen von Rapid Wien und Red Bull Salzburg. Die Toppartie der Wiener war Heimspiel gegen Dynamo Kiew, der 412.000 beiwohnten (17,4 Prozent bei 12+, 18,5 Prozent bei 12-49). Topwert der Salzburger Bullen: das Match gegen Standard Lüttich, das im Schnitt 459.000 begeisterte (21,2 Prozent MA bei 12+, 20,9 Prozent bei 12-49). Das Wiener Derby am 27. Oktober verfolgten bis zu 452. 000 (2. HZ). Die Dominanz des österreichischen Red-Bull-Formel-1-Teams resultierte im vorzeitig fixierten erneuten WM-Titel für Sebastian Vettel. Den entscheidenden GP von Indien sahen live in ORF eins (27. Oktober, 10.30 Uhr, ORF eins) 480.000, der Marktanteil lag bei 47 Prozent (40 Prozent bei 12-49). Apropos schnelle Autos: Die Doku "Das Duell: Niki Lauda gegen James Hunt" zum Kinostart von "Rush" sahen insgesamt (12. und 13. Oktober) 574.000 (weitester Seherkreis).

