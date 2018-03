FP-Seidl zu Simas Umgehungsverträgen: Stadt muss vorbildlicher Arbeitgeber sein!

Skandal, wenn Bedienstete ihre Rechte erstreiten müssen und dann dafür auch noch bestraft werden

Wien (OTS/fpd) - "Und das im angeblich so sozialen roten Wien", kann Wiens FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Seidl nur staunen. Vier Abfallberaterinnen der MA 48 hatten die Stadt klagen müssen, weil ihnen, obwohl eindeutig Angestelltenverhältnisse vorlagen, nur Werkverträge zugestanden worden sind. Seidl: "Das waren illegale, sogenannte Umgehungsverträge, die nur einen Sinn haben, nämlich die Arbeitnehmer in ihren Rechten zu beschneiden. So etwas kennt man sonst nur von übelsten Kapitalisten. Dass die vier Abfallberaterinnen nun zwar, wie vom Gericht festgelegt, angestellt, aber gleichsam als Strafe für ihr Aufbegehren einer zu niedrigen Gehaltsstufe zugeordnet oder sogar strafversetzt wurden, schlägt dem Fass den Boden aus. So kann man mit Bediensteten nicht umspringen. Die Stadt muss doch bitte ein vorbildlicher Arbeitgeber sein!"

Seidl drängt sich die Frage auf, wie viele Umgehungsverträge bei der MA 48 aktuell noch bestehen. Die Ausrede der zuständigen Stadträtin Sima, sie wisse über Personalangelegenheiten in ihrem Ressort nicht Bescheid, sei jedenfalls entweder unwahr oder ein erschreckendes Armutszeugnis. Was dem freiheitlichen Sozialpolitiker unangenehm auffällt: "Ausgerechnet seit die selbsternannten, grünen Moralapostel mitregieren, werden nicht nur sämtliche Gebühren exorbitant angehoben und Leistungen für Bedürftige gestrichen, wie etwa der Heizkostenzuschuss, offenbar werden auch Mitarbeiter gezielt in moderne Sklavenverträge getrieben. Sie sollten sich schämen!" (Schluss)

