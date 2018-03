REWE International AG hat durch Umstellung auf Plastik-Tragetaschen aus Altkunststoff bereits etwa 700 Tonnen Kunststoff eingespart

Wien (OTS) - "Gemeinsam Verantwortung tragen" - unter dieses Motto stellt REWE International AG, Österreichs größter Lebensmittel- und Drogeriefachhändler, seine Offensive zur Reduktion von Plastikabfall:

Bereits seit August 2012 wurde sukzessive das gesamte Sortiment für "Plastiksackerl" in allen BILLA Filialen, MERKUR Märkten und PENNY Standorten umweltfreundlich umgestellt. Seither wird auf Recyceltes zurückgegriffen: die neuen Plastik-Tragetaschen bestehen zu mindestens 80 Prozent aus Altkunststoff. Auch bei den ADEG Kaufleuten sind die Tragetaschen erhältlich. Dank dieser Umstellung, die bereits vollständig vollzogen wurde, spart REWE International AG pro Jahr rund 700 Tonnen an Kunststoff ein. Bei BIPA wurde im Frühjahr 2012 bereits gänzlich auf Papier- und Mehrwegtragetaschen umgestellt.

"Als Unternehmen mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit ist es uns ein wichtiges Anliegen, den Rohstoffeinsatz umweltbewusster zu gestalten und zudem CO2-Emissionen einzusparen. Darum setzen wir auch beim Thema Tragetaschen auf das Prinzip vermeiden, reduzieren und verwerten", so Frank Hensel, Vorstandsvorsitzender REWE International AG. Insgesamt circa 700 Tonnen Kunststoff werden mit der Umstellung pro Jahr eingespart. Die CO2-Emissionen diesbezüglich sollen so um jährlich etwa 50 Prozent reduziert werden. Zu einem großen Teil werden die nachhaltigeren Tragetaschen aus gesammeltem Plastikmüll, wie etwa Paletten-Umpackungsmaterial hergestellt. Das ändert aber nichts an der bisherigen Vielfalt an Tragetaschen in den Filialen und Märkten. Das Unternehmen bietet weiterhin auch Papier-Tragetaschen, Sackerln aus Bio-Kunststoff sowie Permanent-Tragetaschen an.

Bei BILLA, MERKUR, PENNY oder ADEG ganz auf Kunststoff-Tragetaschen zu verzichten, erscheint Tanja Dietrich-Hübner, Leiterin der Nachhaltigkeitsabteilung REWE International AG, wenig praktikabel: "Im Lebensmittelhandel haben Kunststoff-Taschen gegenüber Bio- oder Papiertaschen deutliche Vorteile: Sie sind leicht und witterungsbeständiger, mehrfach verwendbar, preiswerter und zudem widerstandsfähiger. Dennoch möchten wir als umweltbewusstes Unternehmen natürlich den Wünschen unserer Kunden nach nachhaltigen Verpackungslösungen nachkommen - mit den Plastik-Tragetaschen aus Altkunststoff haben wir hierfür eine ökologisch wie auch preislich interessante Alternative gefunden."

