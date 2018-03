FP-Irschik: Skateranlage - SPÖ, GRÜNE und ÖVP gegen Anrainerinteressen

Demokratieverweigerung von SPÖ-Bezirksvorsteher Lehner

Wien (OTS) - Kim Jong-un dürfte angesichts der nordkoreanisch anmutenden Einigkeit von Rot-Schwarz-Grün bezüglich der Errichtung einer Skateranlage auf der Lorettowiese vor Neid erblassen. "Nach mehr als einem Jahr Diskussion und zahlreichen Sitzungen im 21. Bezirk hat sich bei Streitfall Skateranlage wenig bis nichts getan, trotzdem soll das Vorhaben jetzt brutal durchgezogen werden", kritisiert FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Irschik.

Die grünen Bürgerbeteiliger meinen, es sei "genug geredet" worden, obwohl SPÖ-Bezirksvorsteher Lehner weitere Gespräche zugesagt hat. Die ÖVP versichert den Anrainern per E-Mail und mit unnachahmlicher Doppelzüngigkeit ihre Unterstützung zu, verkündet per gemeinsamer Presseaussendung mit SPÖ und GRÜNEN aber genau das Gegenteil, nämlich die Errichtung der Anlage gegen den Willen der Anrainer.

Auch Wünsche der ansässigen Jugend wurden zur Gänze ignoriert. Die betroffenen und künftig massiv lärmgeplagten Bürger stellen sich daher die berechtigte Frage, ob man seitens der SPÖ-Bezirksvorstehung nur Scheinverhandlungen geführt hat. Denn man konnte sich von Anfang an des Eindrucks nicht erwehren, dass Planer und SPÖ einzig die Umsetzung des verunglückten Konzeptes im Fokus hatten.

Die berechtigten Interessen der Anrainer wurden dabei in keiner Weise berücksichtigt. Um der Vernunft doch noch zum Sieg zu verhelfen, wird die FPÖ am Mittwoch in der Bezirksvertretungssitzung zwei Anträge für eine gütliche Lösung der Angelegenheit einbringen", kündigt Irschik an. (Schluss)otni

