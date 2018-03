Sozialistische Jugend fordert österreichweiten Lehrlingsfond!

SJ-Moitzi: In die Zukunft investieren, statt Perspektiven kaputtsparen

Wien (OTS) - Gleichzeitig zur allgemein immer prekärer werdenden Situation von Jugendlichen am Arbeitsmarkt, wird auch die Lehrstellenlücke wieder größer. Das geht aus den aktuellsten Statistiken des Arbeitsmarktservices hervor. "Es muss klar sein, dass die jetzige völlig verfehlte Krisenpolitik in der EU auf kurz oder lang wirtschaftlich und sozial alle in den Abgrund reißt. Wenn überall und noch dazu gleichzeitig gespart wird, werden auch bei uns die Arbeitslosenzahlen immer weiter steigen und sich die Wirtschaft nicht erholen können", sieht Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich, die gestiegenen Arbeitslosenzahlen und die größer werdene Lehrstellenlücke in einem europäischen Kontext.

Laut Moitzi muss "in die Zukunft investiert werden, statt den Jugendlichen die Perspektiven kaputtzusparen". Daher soll es zu einer Neugestaltung der Lehrlingsförderung kommen: "Konkret stellen wir uns die Schaffung eines Lehrlingsfonds vor, in den alle Betriebe einzahlen und für Lehrlingsausbildung wiederum finanzielle Mittel erhalten. So würden sinnvolle Anreize geschaffen, um Betriebe wieder verstärkt zur Lehrlingsausbildung zu motivieren", so Moitzi. Die Schaffung eines solchen Lehrlingsfonds muss laut Moitzi "in den Koalitionsverhandlungeng weit oben auf der Prioritätenliste" stehen.

