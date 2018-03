Renner: Angedachtes Plastiksackerlverbot ist zu begrüßen

Kosten dürfen nicht auf KonsumentInnen abgewälzt werden

St. Pölten (OTS/SPI) - Den Vorstoß der EU-Kommission, Mitgliedsstaaten das Verbot von Plastiktaschen freizustellen, begrüßt auch NÖ-Konsumentenschutzreferentin LHStv. Mag. Karin Renner: "In Niederösterreich hat sich ja der Landtag bereits dafür ausgesprochen, der Plastiktaschenflut einzudämmen. Wenn nun tatsächlich die Hürden dazu von Seiten der EU beseitigt würden, wäre das ein entscheidender und wichtiger Schritt für den Umweltschutz." Der Plastikmüll stellt derzeit ein massives Problem dar, da diese Art von Abfall enorm lange Zeit benötigt, um abgebaut werden zu können. Die Plastikverpackungen zerfallen zuerst in kleinste Teile, die oft von Tieren aufgenommen werden und diese wiederum massiv gefährden.

Sichergestellt müsse im Falle eines Verbots von Plastiktaschen allerdings sein, so Renner, dass die entsprechenden Alternativen für die Konsumentinnen und Konsumenten kostenneutral zur Verfügung gestellt werden: "Dort, wo alternative Verpackungsmaterialien heute noch teurer sind als andere, besteht natürlich Handlungsbedarf. Die Kosten für die richtige und wichtige Umstellung von Plastiktaschen und anderen Verpackungen aus Plastik auf alternative Materialien dürfen nicht auf dem Rücken der Konsumenten abgewälzt werden. Es gibt ja bereits zahlreiche Alternativen für Verpackungen aus biologisch abbaubaren Stoffen, die auch bereits eingesetzt werden, allerdings sind damit zum Teil noch höhere Kosten verbunden. Hier ist natürlich auch an Industrie und Handel zu appellieren. Außerdem müssen selbstverständlich Forschung und Entwicklung in diese Richtung weiter forciert werden", so LHStv. Mag. Karin Renner abschließend.

