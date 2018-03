"Die härtesten Jobs Österreichs" mit Hans Knauß als Brückenbauer und Miss Candy als Imkerin

Am 6. November um 21.05 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Österreichs Promis kommen erneut ins Schwitzen: In einer neuen Folge von "Die härtesten Jobs Österreichs" am Mittwoch, dem 6. November 2013, um 21.05 Uhr in ORF eins tauschen Hans Knauß und Miss Candy ihren VIP-Status gegen knallharten Arbeitsalltag. Sie wollen es allen beweisen, aber sind sie tough genug für "Die härtesten Jobs Österreichs? Hoch hinaus geht es für Hans Knauß. Der ORF-Kokommentator wird bei Österreichs höchstgelegener Hängebrücke am Dachstein zum Brückenbauer. Wie gut sich Drag-Queen Miss Candy mit Blümchen und Bienchen auskennt, beweist sie als Imkerin - und begeht gleich mehrere fatale Fehler. Besonders ihr Chef zeigt sich nicht begeistert von der "Partybiene". Zuvor, um 20.15 Uhr in ORF eins, steht eine weitere Ausgabe von "Undercover Boss" auf dem Programm. Christian Laschet, Geschäftsführer von Schirnhofer, stellt sich der Herausforderung.

"Hans Knauß und Miss Candy" (Mittwoch, 6. November, 21.05 Uhr, ORF eins)

63 Tonnen Stahl auf 3.000 Meter Höhe zu hieven und zu einer Hängebrücke über dem Abgrund zu verschweißen, das bedeutet Schwerstarbeit. Dieser Herausforderung stellt sich Ex-Skistar Hans Knauß. Für "Die härtesten Jobs Österreichs" legt er selbst Hand an und wird bei Österreichs höchstgelegener Hängebrücke am Dachstein zum Brückenbauer - mit einem mulmigen Gefühl: "Ich hab mich noch nie so gefürchtet wie heute, ich hab echt Muffensausen." Kein Wunder, denn der neue Chef weiß: "Die Gefahr ist immer präsent, denn ein Fehler ist meistens tödlich bei den 500 Metern, die es die Felswand runtergeht."

Wenn Österreichs bekannteste und immer strahlende Drag-Queen, die honigsüße Miss Candy, alias Holger Thor, sich für "Die härtesten Jobs Österreichs" als Imkerin versucht, dann sind gestochen scharfe Bilder garantiert. Ihren Imker-Hut hat sie schon einmal eigenhändig mit ein paar Blümchen hübsch gemacht. "Vielleicht bestäuben die Bienen so ja auch mich." Aber kann eine Partybiene wie Miss Candy schmackhaften Honig erzeugen? Kein goldenes Händchen beweist sie jedenfalls an der Maschine, die die Waben entdeckelt. Das Ergebnis: Maschine ruiniert und daher kaum Honig produziert. Der Chef ist not amused: "Wir brauchen normalerweise für diese Arbeit mit einem Ergebnis von fünfmal so viel Honig gleich lang." Und auch beim Markieren der Bienenkönigin begeht Miss Candy einen fatalen Fehler.

"Die härtesten Jobs Österreichs" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

