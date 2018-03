ORF-Programmänderung in memoriam Brigitte Neumeister

Dakapo für ORF/Sat.1-Komödie "Tante Herthas Rindsrouladen" am 9. November in ORF 2

Wien (OTS) - Neben ihren Erfolgen als Theaterschauspielerin wurde sie dem heimischen TV-Publikum als resolute Hausmeisterin "Mausi-Maus" Turecek in der ORF-Serie "Kaisermühlen-Blues" bekannt. Als eine von den "Lottosiegern" zeigte sie sich an der Seite von Reinhard Nowak und Alexander Pschill als Oma Kriemhild der Gemeindebaufamilie Deschek. In memoriam der beliebten Schauspielerin, Autorin und Sängerin Brigitte Neumeister, die im Alter von 69 Jahren gestorben ist, ändert ORF 2 sein Programm und zeigt am Samstag, dem 9. November 2013, um 14.55 Uhr die ORF/Sat.1-Gaunerkomödie "Tante Herthas Rindsrouladen" mit Robert Palfrader und Henning Baum in weiteren Rollen.

Der deutsche Kriminelle Chester (Henning Baum) ist beim Unterweltcapo Otto (Michael Lott) schwer verschuldet und verübt in dessen Auftrag einen Banküberfall, bei dem sein Komplize erschossen wird. Auf der Flucht entdeckt er das Mietangebot des weltfremden Briefmarkenhändlers Herbert (Robert Palfrader) und taucht bei diesem unter. Als Chester bemerkt, dass ein Alarmpaket seine gesamte Beute rot eingefärbt hat, kommt ihm Herberts Spezialwissen in Sachen Briefmarkenrestauration gerade recht.

Diesem gelingt es tatsächlich, die rote Farbe von einigen Geldscheinen zu entfernen - allerdings zerstört er in weiterer Folge unabsichtlich die gesamte Beute, da er nur mehr Augen für die Bardame Jenny (Janine Kunze) hat. Chester reagiert panisch, da er seine Schulden bei Otto begleichen muss, und fordert von Herbert Geld, Gold oder Wertsachen. Doch Herbert ist völlig verarmt. Essen, oft in Form von Rindsrouladen, bringt ihm seine einzige Verwandte, Tante Hertha (Brigitte Neumeister), regelmäßig vorbei. Als Chester erfährt, dass sie eine großzügige Lebensversicherung für ihren Neffen abgeschlossen hat, sieht er seine Geldsorgen gelöst. Der Weg dorthin sieht jedoch nach einem abenteuerlichen Plan aus.

"Tante Herthas Rindsrouladen" ist eine Koproduktion von FILM27, ORF und Sat.1, gefördert vom Fernsehfonds Austria. Die Dreharbeiten fanden in Wien und Niederösterreich statt. Regie führte Peter Gersina nach einem Drehbuch von Anders Stenmo.

"Tante Herthas Rindsrouladen" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar und als DVD ab 13. November 2013 bei Hoanzl und im Medienhandel erhältlich.

