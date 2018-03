Journalistengewerkschaft und ORF-Gewerkschafter in der GPA-djp fordern Schutz von Redaktionsgeheimnis und Privatsphäre

Weltweiter Aktionstag für Journalismus - Medienförderung muss Vielfalt und Qualität des Journalismus sichern

Wien (OTS/ÖGB) - Die Bedeutung eines freien und unabhängigen Journalismus für Demokratie und Menschenrechte betont Franz C. Bauer, Vorsitzender der Journalistengewerkschaft in der GPA-djp (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier), anlässlich des Stand-up for Journalism Days am morgigen 5. November:

"Mit diesem Tag geht es Journalistengewerkschaften weltweit darum, auf die Veränderungen der Arbeitsbedingungen im Journalismus aufmerksam zu machen." Bauer weist darauf hin, dass Journalistinnen und Journalisten weltweit, auch in unmittelbarer Nachbarschaft zu Österreich, unter materiellen und teils auch physischen Repressalien litten.

"Es geht an diesem Tag und nicht nur an diesem darum, für die Rechte und für die Sicherheit von JournalistInnen einzutreten. Die jüngsten Ereignisse in Mali - die Ermordung zweier Kollegen von Radio France International - sind ein trauriger Anlass, wieder einmal darauf hinweisen zu müssen", sagt Gerhard Moser, Vorsitzender der ORF-GewerkschafterInnen in der GPA-djp und Zentralbetriebsratsvorsitzender des ORF: "Es geht aber auch darum, die alltäglichen Arbeitsbedingungen in der Branche zu verbessern im Interesse der KollegInnen und der Öffentlichkeit".

Denn, so Franz C. Bauer, die Meinungsfreiheit sei zunehmend auch durch ökonomische Zwänge eingeschränkt. "Nur gesicherte wirtschaftliche Rahmenbedingungen für jene Menschen, die in Medien arbeiten, können auf Dauer die Meinungsfreiheit für alle sichern", so Bauer, der von SPÖ und ÖVP fordert, sich im Zuge der Koalitionsverhandlungen auf eine Medienförderung zu einigen, die in der Lage sei, Vielfalt und Qualität der Medienlandschaft Österreichs zu gewährleisten.

Für den ORF und für seine Beschäftigten müsse das eine stabile finanzielle Zukunftssicherung, die Refundierung von Gebührenbefreiungen und zukünftige Haushaltsabgabe statt bisheriger Regelung bringen, ergänzt Moser.

Ein weiteres Thema seien die jüngsten Spionage- und Abhörskandale die gezeigt hätten, dass der Schutz der Privatsphäre vor geheimdienstlichen und obrigkeitlichen Übergriffen immer wichtiger werde. In diesem Zusammenhang fordert Bauer abermals einen besseren Schutz des Redaktionsgeheimnisses. "Bürgerinnen und Bürger müssen sicher sein, dass Mails und Telefongespräche nicht abgehört oder aufgezeichnet werden".

