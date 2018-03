ORF III am 5. November: Auf Schatzsuche im Schloss Schönbrunn mit "Was schätzen Sie ...?"

Außerdem: Kabarett mit Christoph Fälbl und zum 85. Geburtstag Ennio Morricones "euro.film: Vatel" mit Gérard Depardieu und Uma Thurman

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 5. November 2013, begibt sich die ORF-III-Kunst- und Antiquitätensendung "Was schätzen Sie ...?" um 20.15 Uhr auf Schatzsuche ins Schloss Schönbrunn. Hier hält Karl Hohenlohe Ausschau nach besonders kuriosen Objekten: Bei einem Hüftwärmer aus dem Hause Habsburg wird nicht nur dem Experten warm ums Herz. Am 12. April 1961 umrundete Juri Gagarin mit dem Raumschiff "Wostok 1" einmal die Erde und wurde als erster Mensch im Weltall berühmt - ein Autogramm des sowjetischen Kosmonauten mit einer äußerst spannenden Herkunftsgeschichte sorgt in der Sendung nun für eine gehörige Überraschung. Ein Gemälde aus der Biedermeierzeit illustriert Malstile und Modetrends des frühen 19. Jahrhunderts, und ein eigenwilliges Kaiserporträt aus Kärnten versöhnt Kaiser Franz II. mit Napoleon.

Um 21.05 Uhr präsentiert Schauspieler und Kabarettist Christoph Fälbl im Rahmen der ORF-III-Kleinkunstreihe "Hyundai Kabarett-Tage" sein erstes Soloprogramm "a life" - die Realität eines Mannes, der versucht auf den Spuren seines vermeintlich verloren gegangenen Traums allen Rückschlägen, selbst den unmöglichsten Jobs und auch jeglichen Geldsorgen zu trotzen.

Zum 85. Geburtstag des herausragenden italienischen Filmmusikkomponisten Ennio Morricone zeigt ORF III um 22.00 Uhr den französischen Spielfilm "Vatel" im Rahmen der europäischen Artfilmleiste "euro.film". Meisterkoch Francois Vatel, ein Perfektionist des Genusses und der inszenierten Lebensfreude im Dienste des Prinzen de Condé in Chantilly, soll ein dreitägiges Fest für den Sonnenkönig ausrichten. Von der Feier hängt viel ab, denn der Prinz rechnet sich Chancen aus, als General die französische Armee gegen Holland zu führen, wenn der König nur Gefallen an dem findet, was Vatel auftischt. Von Regisseur Roland Joffé opulent in Szene gesetzt mit Gérard Depardieu und Uma Thurman, die Filmmusik stammt von Ennio Morricone.

