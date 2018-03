FPÖ-Hofer zu 35-Jahre Zwentendorf-Volksabstimmung

Bevölkerung hat uns vor fataler Fehlentscheidung bewahrt - eine Mahnung für mehr direkte Demokratie

Wien (OTS) - "Wir müssen heute dankbar sein, dass sich die österreichische Bevölkerung vor 35 Jahren dagegen entschieden hat, Österreich sozusagen Teil der Kernkraft werden zu lassen", erinnerte heute der Dritte Präsident des Nationalrates Ing. Norbert Hofer an die Zwentendorf-Volksabstimmung. Der Volksentscheid ging damals mit 50,4 Prozent gegen die Inbetriebnahme des Atomkraftwerkes aus.

"Einmal mehr müssen wir heute darauf drängen, dass es in Österreich zu einem mehr an direkter Demokratie kommt", so Hofer. Derzeit müsse man ja meinen, die zukünftigen Regierungsparteien haben das Thema direkte Demokratie und Mitbestimmung der Bevölkerung bereits wieder gänzlich beiseitegelegt.

"Die Bevölkerung muss mit niedrigen Schwellen wie etwa in der Schweiz die Möglichkeit erhalten, zu selbst ausgesuchten Themen eine Volksabstimmung abzuhalten" so die Schlussfolgerung des Dritte Präsidenten des Nationalrates aus der historischen Zwentendorf-Volksabstimmung.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at