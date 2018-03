FP-Kappel: Arbeitslosigkeit in Wien stieg im Oktober um dramatische 11%

18,2% mehr Schulungsteilnehmer, wirtschaftspolitische Impulse fehlen

Wien (OTS) - In Wien waren im vergangenen Monat 89.341 Personen arbeitslos, das ist eine Zunahme von 11% gegenüber dem Oktober 2012. Dazu kommen 5.082 Personen in Schulung, um 18,2% mehr als im Vergleichszeitraum. "Das sind neue Rekordwerte im Bereich der Arbeitslosigkeit", sagt dazu FPÖ-Gemeinderätin Barbara Kappel, "Rekordwerte, die belegen, dass Rot-Grün in Wien keine wirtschaftspolitischen Impulse und Maßnahmen setzt, um dem stetigen Ansteigen der Arbeitslosenzahlen entgegenzuwirken".

Besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind Männer. Von den 89.341 per Ende Oktober 2013 gemeldeten Arbeitslosen in Wien sind 51.565 Männer. Ebenso waren 12.179 Wiener Jugendliche im Oktober 2013 arbeitslos, das sind 13,6% der Gesamtarbeitslosen. 1.793 Lehrstellensuchenden in Wien standen im selben Zeitraum nur 378 offene Lehrstellen zur Verfügung. "Daneben verzeichnet Wien den höchsten Anteil und auch den stärksten Zuwachs an arbeitslosen Personen in Schulung", sagt Kappel, "das ist ein Weg, um die ausgewiesenen Arbeitslosenzahlen niedriger zu halten und Ausreißer in der Bundesländer-Statistik zu vermeiden".

Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt schwierig, die Zahl der Arbeitslosen wird im kommenden Winter weiter zunehmen. Auch die Konjunkturdaten für 2014 versprechen keine nachhaltige Erholung. "Die rot-grüne Stadtregierung ist aufgefordert, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zu setzen, um diesem Negativtrend wirksam gegenzusteuern", sagt Kappel, "erst wenn die Wiener Wirtschaft wieder wächst, werden die Arbeitslosenzahlen nachhaltig sinken". (Schluss)otni

