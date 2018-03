ÖGB-Foglar: Vorhandene Arbeit gerechter verteilen

Wöchentlich kürzer arbeiten, damit wir länger arbeitsfähig bleiben

Wien (OTS/ÖGB) - "Arbeitsplätze müssen an oberster Stelle stehen", fordert ÖGB-Präsident Erich Foglar angesichts der auch im Oktober wieder gestiegenen Zahl der Arbeitslosen. Mehr als 361.000 Menschen in Österreich sind arbeitslos, um 11,8 Prozent mehr als vor einem Jahr. "Wir brauchen daher eine Standort- und Konjunkturpolitik, die die Wirtschaft ankurbelt und Arbeitsplätze schafft. Und wir müssen die Wirtschaft in die Pflicht nehmen: Die Unternehmen sollen wieder mehr Menschen beschäftigen, statt immer mehr Überstunden anzuordnen", sagt Foglar.++++

Experten sagen voraus, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt auch nächstes Jahr nicht entspannen wird. "Wir müssen daher die vorhandene Arbeit besser aufteilen", sagt Foglar: "Das kann über eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung passieren. Außerdem müssen die Arbeitgeber dazu gebracht werden, dass sie weniger Überstunden anordnen, und das geht am besten, indem man sie teurer macht." Der ÖGB fordert eine Überstundenabgabe in Höhe von einem Euro pro Stunde. Die Einnahmen sollen je zur Hälfte in Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik fließen.

Malus für Firmen ohne ältere Beschäftigte

Das Gesundheitssystem braucht deshalb mehr Einnahmen, weil überlanges Arbeiten erwiesenermaßen krank macht. Foglar: "Kranke Menschen können aber nicht länger arbeiten und später in Pension gehen. Die Devise muss lauten: Gesund in die Arbeit, gesund von der Arbeit. Die Menschen brauchen Arbeitsplätze, auf denen sie gesund bis zum Regelpensionsalter bleiben können." Für die Unternehmer muss es deutlich teurer werden, ältere Beschäftigte auf die Straße zu setzen, fordert Foglar. Unternehmen, die keine oder zu wenig ältere ArbeitnehmerInnen beschäftigen, sollen einen Malus zahlen, Firmen, die überdurchschnittlich viele Ältere beschäftigten und sich um eine alternsgerechte Gestaltung der Arbeitsplätze kümmern, dafür mit einem Bonus belohnt werden.

Bildung Grundvoraussetzung für gute Arbeitsplätze

"Für gute Arbeitsplätze gibt es auf Dauer aber nur eine Grundvoraussetzung: beste Bildung, Ausbildung und Weiterbildung für alle. Denn je schlechter die Ausbildung, desto höher ist das Risiko, immer wieder arbeitslos zu werden", sagt Foglar. "Wir müssen dafür sorgen, dass alle ihre Pflichtschulzeit auch mit einem Pflichtschulabschluss beenden. Und auch die Hürden zur höheren Bildung müssen wir abbauen. Es ist unverantwortlich, Kinder bereits mit zehn Jahren auf einen Schultyp und damit oft auch auf einen Bildungsweg festzulegen", sagt Foglar.(FK)

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB-Kommunikation

Nani Kauer, MA

Tel.: 01 534 44-39261

Mobil: 0664 6145 915

E-Mail: nani.kauer @ oegb.at

www.oegb.at