SP-Tanja Wehsely/Peschek: Arbeitsmarkt-Hetze löst keine Probleme

Stadt Wien kümmert sich umfassend um Jugendliche Stadt Wien kümmert sich umfassend um Jugendliche

Wien (OTS/SPW-K) - Mit Hetze löst man noch keine Arbeitsmarktprobleme", widerspricht SPÖ-Landtagsabgeordnete und stellvertretende waff-Vorstandsvorsitzende (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds) Tanja Wehsely einer Aussendung von FP-Rösch. "Es ist davon auszugehen, dass der Arbeitsmarkt auch noch in den kommenden Monaten schwierig bleibt. Aber von Schwarzmalerei allein profitiert auch ganz sicher kein Arbeitssuchender hier in Wien", unterstrich Tanja Wehsely.

Wehsely weiter: "Besonders erfreulich ist jedoch, dass im Oktober die Zahl der Jugendlichen rückläufig ist. Bei den Unter-20-Jährigen gab es ein Minus von 2,7 Prozent." Der SP-Lehrlingssprecher und Landtagsabgeordnete Christoph Peschek merkt hierzu an: "Und dies ist nicht zuletzt auch ein Verdienst der Wiener Ausbildungsgarantie."

"Umfassende Maßnahmen wie die Wiener Ausbildungsgarantie unterstützen mit sichtbarem Erfolg den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Mit der Wiener Ausbildungsgarantie investieren wir in die Ausbildung von jungen Menschen und damit in ihre Zukunft. Sie sind die Fachkräfte von morgen. Die Wiener Ausbildungsgarantie umfasst die Schule, die Lehre und die überbetriebliche Lehrausbildung. Wir unterstützen Jugendliche dabei, eine fundierte Ausbildung zu erhalten. Dazu kommt spezielle Unterstützung am Übergang Schule-Beruf und die Möglichkeit, Bildungsabschlüsse nachzuholen. Wir lassen die jungen Menschen nicht im Stich - auch nicht jene, die ausgrenzungsgefährdet sind", betont SP-Peschek.

"Die Anstrengungen der Stadt Wien werden auch weiterhin intensiv in Richtung Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung fortgesetzt!", so Wehsely und Peschek über die Beschäftigungsimpulse der SPÖ Wien abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag.a Carina Gröller, BA

Pressesprecherin

Tel.: (01) 4000-81 922, Mobil: +43 676 8118 81 922

carina.groeller @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at