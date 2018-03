Musiol und Schreuder an Franz vom TS: Lernen sie Demokratie!

Team Stronach muss klarstellen, wie es zu Homosexualität und Demonstrationsrecht steht

Wien (OTS) - "Aussagen wie die des Neo-Abgeordneten Marcus Franz vom Team Stronach sind unglaublich und haben in der Politik nichts verloren. Sie sind gefährlich. Die heutige Klarstellung des Team-Stronach-Abgeordneten Marcus Franz ist keine Entschuldigung, sondern eine weitere abstruse Äußerung, getarnt als Rechtfertigung", sagen Daniela Musiol, Demokratie und Familiensprecherin und Marco Schreuder, Bundesrat der Grünen und grüner Sprecher für Lesben, Schwulen und Transgenderpersonen.

Marcus Franz sagt im heute erschienenen Profil, dass Homosexualität eine angeborene und zudem unmoralische Krankheit sei. "Abgesehen davon, dass die so genannte "Krankheitsthese" an sich schon ein unwissenschaftlicher Humbug ist, ist die Bezeichnung des "amoralischen" für Homosexualität zudem eine politische Wertung. Nicht Homosexualität ist amoralisch, sondern ein Politiker, der Lesben und Schwule auf diese Weise diffamiert und zudem fordert, dass Lesben und Schwule nicht mehr in den Innenstädten demonstrieren dürfen."

"Dieses de facto Demo-Verbot, das Franz fordert, widerspricht jeglichen demokratischen Grundsätzen. Die Versammlungsfreiheit ist ein verfassungsmäßig verbrieftes Recht aller ÖsterreicherInnen, ganz egal ob sie einer Mehrheit oder Minderheit angehören. Dem demokratisch gewählten Vertreter Marcus Franz empfehle ich Demokratie nachzulernen und die Verfassung nachzulesen", sagt Musiol und merkt an, dass die Versammlungsfreiheit ein Freiheitsrecht ist. Franz' Aussagen zur Fortpflanzung richten sich laut Musiol selbst und widersprechen seiner Maxime nach Eigenverantwortlichkeit und Individualismus. "Wenn Eheschließung an die Fortpflanzung gekoppelt wird, dann müsste Franz auch älteren Menschen die Eheschließung verbieten. Das ist absurd und greift in die Persönlichkeitsrechte von BürgerInnen ein", sagt Musiol.

Schreuder fordert zudem Parteichef Frank Stronach und Klubobfrau Kathrin Nachbaur auf klarzustellen, wofür das Team Stronach nun eigentlich steht: "Wenn im Wahlkampf gegenüber Lesben und Schwule freundliche Worte fallen, die nach der Wahl in dieser grotesken Art und Weise konterkariert werden, muss man eine Klarstellung fordern", sagt Schreuder. Erfreut zeigt sich Schreuder über die Stellungnahme des Präsidenten der Ärztekammer Wien, Thomas Szekeres, der von Franz eine öffentliche Entschuldigung fordert: "Dieser Forderung schließe ich mich an und bedanke mich ausdrücklich bei der Wiener Ärzteklammer für ihre klaren Worte."

