Kärntner ÖVP zu Gast im EU-Parlament

Pirker: "Anti-EU-Parolen gefährden Arbeitsplätze in Kärnten"

Brüssel, 04. November 2013 (OTS) "Wer versucht, mit Anti-EU-Parolen Politik zu machen, bringt ganz konkret Arbeitsplätze in Kärnten in Gefahr. Viele Politiker in Österreich machen noch nicht deutlich genug, dass wir in der EU mitentscheiden und von der EU profitieren, insbesondere in Kärnten", erinnert der Kärntner Europaabgeordnete Hubert Pirker. Eine Gruppe von Funktionären der ÖVP Kärnten ist heute und morgen Gast bei Pirker im Europäischen Parlament. "Weil Regional- und Europapolitik immer mehr ineinandergreifen, ist es wichtig, dass wir eng zusammenarbeiten. Kärnten ist in der EU ein Nettoempfänger und profitiert wirtschaftlich massiv von der EU", so Pirker. ****

Die Reise der ÖVP-Funktionäre ist Teil eines Fortbildungsprogramms. Ziel der Reise ist es, einen besseren Einblick in die Entscheidungsprozesse auf europäischer Ebene zu bekommen. Unter der Leitung des Kärntner Landtagsabgeordneten und Moosburger Bürgermeisters Herbert Gaggl trifft die Gruppe u.a. den Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas und die parlamentarische Geschäftsführerin der ÖVP im EU-Parlament, die Kärntner Abgeordnete Elisabeth Köstinger.

Pirker weist insbesondere auf die "enormen wirtschaftlichen Chancen für Kärnten" durch den anstehenden Beschluss der Fördermöglichkeiten für den Bahnausbau hin: "In zwei Wochen werden die Pläne für den Ausbau der europäischen Verkehrsnetze beschlossen. Wir haben den Weg frei gemacht, dass die EU für den Koralmtunnel, der Wachstum und Arbeitsplätze in Kärnten bringen wird, 1,7 Milliarden Euro oder 30 Prozent der Gesamtkosten beisteuern kann", so Pirker. "Jetzt hängt alles davon ab, ob das österreichische Infrastrukturministerium rechtzeitig die Anträge stellt", betont der ÖVP-Europaabgeordnete. Auch Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bahnstreckenführung am Wörthersee können von der EU gefördert werden.

Neben dem Besuch im Europäischen Parlament, stehen Besuche in der EU-Kommission, und dem Brüsseler Verbindungsbüro des Landes Kärnten auf dem Programm.

Service: Fotos der Kärntner Gruppe im EU-Parlament auf Anfrage.

