VP-Aichinger ad Arbeitsmarkt: Stadtregierung setzt falsche Prioritäten

Wien (OTS) - "Wäre es nicht sinnvoller, 133 Mio. Euro in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zu investieren, anstatt sie für unnützes Eigenlob der Stadt Wien zu verschwenden? Wir brauchen keine Mini-Konjunktur bei einem Verlag, sondern eine Arbeitsmarktbelebung für ganz Wien" so der Klubobmann der ÖVP Wien LAbg. Fritz Aichinger in einer knappen Reaktion auf die Arbeitsmarktzahlen für Oktober.

Fritz Aichinger: "Wien steuert auf die höchste Arbeitslosenrate in der Geschichte der Bundeshauptstadt zu, erstmals wird diese 2013 im zweistelligen Bereich liegen. Im Unterschied zu anderen Bundesländern stagniert in Wien auch die Zahl der unselbständig Beschäftigten. Diese lag 2012 sogar unter dem Wert von 1993, dem Amtsantritt von Bürgermeister Häupl. Das alles scheint die Wiener Stadtregierung aber nicht zu kümmern, das Arbeitsmarktbudget für 2014 bleibt unverändert."

"Die Standardausrede bezüglich der angespannten Lage der Weltwirtschaft hilft den Betroffenen in Wien wenig. Wenn eine Partei in der Stadtregierung 50 Mio. Euro für die Neugestaltung einer funktionierenden Einkaufsstraße locker machen kann, dann wird klar, dass die Prioritäten in Wien völlig falsch gesetzt werden", so Aichinger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at