Köchl: "Unser Zwentendorf ist die Energiewende"

Grüne wollen 100 Prozent Ökostrom und europaweiten Atomausstieg

Wien (OTS) - "Das Zwentendorf unserer Generation ist die Energiewende. Wir müssen jetzt die Weichen stellen für eine Zukunft mit 100 Prozent erneuerbaren Energien in Österreich. Die Bundesregierung muss sich für den europaweiten Atomausstieg einsetzen", sagt der Grüne Antiatom-Sprecher Matthias Köchl zum 35. Jahrestages der Volksabstimmung gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf am 5.November 1987.

Köchl unterstützt die Forderungen des Österreichischen Netzwerks Atomkraftfrei nach einer aktiven Antiatom-Politik in Europa. "Bundeskanzler Faymann und die zukünftige Bundesregierung müssen den Atomausstieg in der EU stärker vorantreiben. Dafür braucht es die Zusammenarbeit mit anderen AKW-kritischen Staaten in der EU, und mit dem Nationalrat, Bundesländern und NGOs in Österreich", meint Köchl.

Insgesamt sieht Köchl die Atomkraft auf dem Rückzug. "40 Prozent aller AKW in der EU sind bereits stillgelegt. Die wenigen Neubauten verzeichnen extreme Kostensteigerungen und Bauzeitverlängerungen. Aber es gibt weiterhin viel zu tun, damit der Atomausstieg in ganz Europa umgesetzt wird und die alten und gefährlichen AKW keine Laufzeitverlängerungen bekommen. Die täglichen Schreckensmeldungen aus Fukushima zeigen, dass Atomkraft niemals sicher ist. Die wichtigste Sofortmaßnahme ist, endlich eine angemessene Haftpflicht für AKW-Betreiber und Hersteller einzuführen", sagt Köchl.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at