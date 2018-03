VP-Holdhaus: Verhaltensweise von Stadträtin Sima bestätigt die skandalöse Ignoranz gegenüber den Abfallberatern

Wien (OTS) - "Die Verhaltensweise und die Reaktion von Stadträtin Sima bestätigt die skandalöse Ignoranz, die die Stadt Wien gegenüber den Abfallberatern an den Tag legt, die ihre Arbeit jahrelang mit Idealismus und großem Engagement ausgeübt haben", so Umweltsprecherin Gemeinderätin Karin Holdhaus in Reaktion auf die heutige Berichterstattung auf wien.orf.at.

"Stadträtin Sima ist aufgefordert den vier Abfallberaterinnen adäquate und deren Ausbildung auch entsprechende Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Es ist einer Stadt, die sich immer gerne das soziale Mäntelchen umhängt, unwürdig, dass diese Mitarbeiterinnen aufgrund des Verfahrens nachteilig behandelt werden. Und es ist beschämend mit welcher Kälte und Ignoranz die Stadt Wien mit dem Schicksal der Menschen in dieser Causa umgeht", so Holdhaus abschließend.

